Оперштаб Приднестровья: о работе школ, вузов, театра, кино и о праздниках

Власти региона раздумывают о том, насколько уместны будут новые послабления карантина в условиях, когда число зараженных коронавирусом растет.

ТИРАСПОЛЬ, 24 авг – Sputnik. Санэпидемслужбе Приднестровья предстоит разработать регламент по возобновлению работы театров и кино-видеоцентров, а вот с допуском зрителей на трибуны во время проведения спортивных мероприятий решили повременить. Тему послабления карантина в регионе обсуждали на заседании Оперативного штаба, проходившего под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Красносельский призвал обратить внимание на международный опыт и повременить с этим шагом: пока игры и соревнования будут проводиться без болельщиков", - пояснили в пресс-службе приднестровского лидера.

Праздничные события

На заседании Оперштаба обсудили организацию предстоящих торжеств, посвященных Дню Республики, с учетом обеспечения безопасности. Праздничные программы готовятся во всех городах и районах Приднестровья.

Официальные торжества пройдут традиционно в главном городе региона - Тирасполе. На его центральной площади 2 сентября состоится военный парад. Тираспольчан и гостей города пригласят на мероприятие, но при этом решено, что зрителей – для их же безопасности – обяжут соблюдать масочный режим. Такое же требование будет предъявляться к тем, кто вечером 1 сентября прибудет в центр Тирасполя на открытие Екатерининского парка.

Подготовка к учебному году

Все учебные заведения Приднестровья интенсивно готовятся к началу учебного года. По словам главы Минпросвета Аллы Николюк, в каждом учебном заведении составляются локальные акты по организации работы и формируется расписание занятий. Параллельно Минпрос заполняет платформу, выбранную для ведения дистанционного обучения. Загружено уже около 2350 уроков. Учителя постепенно знакомятся с новым ресурсом, чтобы эффективно включиться в работу в новом формате.

В регионе намерены обеспечить все учебные заведения компьютерной техникой. Всего собираются приобрести 2000 единиц. На покупку и установку компьютеров понадобится около полутора месяцев.

К учебному году готовится и главный вуз региона – Приднестровский госуниверситете им. Т. Г. Шевченко. По словам ректора ПГУ Степана Берила, университетские помещения готовы к приему студентов. Сложности с обеспечением проветривания лишь в корпусе физико-математического факультета из-за старых окон. На Оперативном штабе предложили подготовить заявку на их смену.

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