Макароны, рис и гречка: почему перед выборами в Молдове подкупают избирателей

В Молдове неоднократно в преддверии выборов регистрировали случаи раздачи избирателям различных продуктов, призывая голосовать за того или иного кандидата, насколько это уместно, и почему это происходит - ответили бывшие члены Центризбиркома.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Раздача пакетированного риса, гречки, сахара, макарон и прочих бакалейных продуктов стала традицией в разгар многих предвыборных кампаний, проходивших за последние два с половиной десятилетия. Причем все об этом знают, снимки такого оригинального подкупа избирателей в сельской местности неоднократно появлялись в социальных сетях. Об этом говорят и сами сельчане, для которых зачастую выборы - это лишний повод пополнить запасы провианта, а не сознательно определить, кто и как будет управлять в ближайшие несколько лет.

Феномен "бакалейного подкупа" избирателя в Молдове накануне выборов пресечь можно, важно, чтобы на это была политическая воля - об этом в прямом эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал бывший вице-председатель Центральной избирательной комиссии, правозащитник Штефан Урыту. Однако, по словам собеседника, многое зависит и от менталитета жителей республики.

"Когда я был в должности, неоднократно встречался с избирателями. Многие из них мне рассказывали, что ждут выборов, чтобы получить эти продуктовые пакеты. А аргумент у них один: раз получим хотя бы что-то, чем остаться и без этой гречки, макарон и так далее", - рассказал Урыту. Пресс-служба ГУ МВД РФ В Молдове увеличилось число попыток подкупа полицейских

К сожалению, за такое символическое благо, как продуктовый набор, многие сторонники конкретных кандидатов или партий, фигурирующих на выборах, просят фотографировать бюллетени с "нужным" голосом и показывать изображения на выходах из участков своим "благодетелям", добавил собеседник.

Он предложил в качестве выхода из ситуации перепланировать кабину для голосования, чтобы сам человек был виден из-за нее и не мог сделать снимок. В этой ситуации важно лишь сохранить тайну голосования, прикрыв пространство в кабине, к примеру, до уровня груди избирателя. То есть - он сможет поставить лишь штамп за кандидата или партию, которым симпатизирует, другие действия (в том числе фотографирование) станут в таких обстоятельствах невозможными.

Коснулся Урыту и постоянных разговоров, которые слышны в молдавском обществе накануне выборов, о так называемых "мертвых душах" - людей, которые либо давно ушли в мир иной, либо чьи имена повторяются по нескольку раз в списках избирателей.

"В 2014 году, проводя анализ списков избирателей, мы обнаружили 241 тысячу граждан, чьи имена и фамилии повторялись по нескольку раз. Данные одного из граждан страны 116 раз повторялись в списке. Чаще упоминались от 2 до 10 раз в нескольких районах", - уточнил Урыту.

В свою очередь, бывший член Центризбиркома, юрист Павел Мидирган заявил в эфире радиостудии Sputnik Молдова о том, что с методами подкупа избирателей многие молдавские политики и партии знакомы еще с середины 90-х годов, когда эта практика только "входила в моду".

"Многие молдавские избиратели в погоне за такой сомнительной выгодой разучились думать и готовы обманываться - лишь бы получить что-то перед выборами. С другой стороны многие просто разуверились в обещаниях, которыми сыпят молдавские политики в предвыборный период. У избирателя же нет смелости публично указать многим политикам на то, что они попросту лгут", - заявил Мидриган.

Выборный механизм не отличается от большинства стран Европы, однако, по словам бывшего члена ЦИК, не стоит исключать факторы фальсификации. Мидриган назвал цифру в 10 процентов голосов, которые являются сфальсифицированными.

"Многие молдавские депутаты не подготовлены, они не знают, как ведется законотворческий процесс, многие стали "машинами для голосования. Пока у нас не будет внутрипартийной демократии в политформированиях, продолжится неразбериха и среди депутатского корпуса, и раздача различных "плюшек" избирателям", - резюмировал эксперт.

Самым ближайшим волеизъявлением народа, которое состоится в республике, станут президентские выборы 1 ноября. Прибегнут ли сторонники партий и кандидатов к традиционным "бакалейным" методам - пока неизвестно, но такие нарушения, по мнению ряда экспертов, должны чаще и строже пресекаться, а ЦИК должен рассказывать гражданам страны о каждом из них.

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