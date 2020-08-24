Коллекция Военного музея в Кишиневе пополнилась новыми экспонатами

КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Запаянная в гильзы земля с могил солдат, отдавших жизнь за освобождение Молдовы от фашизма, теперь станет частью экспозиции кишиневского Военного музея, расположенного в Центре военной культуры и истории.

На торжественной церемонии передачи экспонатов присутствовал Президент Республики Молдова Игорь Додон. Он поделился подробностями мероприятия в публикации на своей странице в социальной сети. Музею переданы "150 гильз от патронов калибра 14,5 мм с землей, взятой из могил солдат, погибших во Второй Мировой войне, примерно из 160 населенных пунктов страны".

Не случайно выбрана и дата: именно сегодня, 24 августа, Молдова отмечает 76 годовщину освобождения от фашизма. Кроме того, мемориальная акция является частью Национального плана действий, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"Как для нас, так и для будущих поколений очень важно осознавать цену, которую заплатили наши предки, чтобы сегодня мы могли радоваться мирной жизни на этой земле и спокойно строить свое будущее.Слава героям и вечная им память!", - отметил глава государства.

Он также выразил благодарность за содействие в организации и проведении мероприятия руководству и личному составу Национальной армии.

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