В знак благодарности: как в Молдове должны сохранять память об освобождении

В понедельник в республике состоялись памятные мероприятия, приуроченные к 76-й годовщине освобождения Молдовы от фашистских захватчиков, корреспондент Sputnik решил выяснить, как сохранить память о подвиге советских бойцов для грядущих поколений.

КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Дате 24 августа необходимо придать официальный статус так, как это было до 1991 года, когда Советский Союз распался. Это следует предпринять, чтобы исключить различного рода инсинуации и неоднозначные трактовки этого исторического события. Такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал руководитель Русского историко-патриотического клуба, председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей Петрович.

По мнению собеседника, день освобождения страны от фашизма следует навсегда закрепить в календаре, как памятную, праздничную дату.

Правдивая информация о том огненном августе далекого 1944 года должна стать обязательной к изучению в средних учебных заведениях республики, настаивает собеседник, а в учебниках о Ясско-Кишиневской операции должно быть не несколько строчек, а целые главы, чтобы дети знали, какой ценой их родина становилась свободной.

"Детям необходимо говорить и о трудовом подвиге молдавского народа, на средства которого были построены для фронта две танковые колонны, авиационные эскадрильи, боевые корабли. Не надо забывать и о трагедии мирного населения, которое осталось на оккупированной врагом территории и планомерно и жестоко уничтожалось врагом", - подчеркнул Петрович.

Сегодня молдавские поисковики проводят поистине титаническую и самоотверженную работу, находя останки советских бойцов и восстанавливая их имена и фамилии спустя три четверти века с момента боев за освобождение республики в августе 1944-го.

Для родственников тех, чье место гибели удалось обнаружить в Молдове, с особыми эмоциями узнают о своих героических предках, уроженцах различных республик и краев бывшего СССР, а слезы при передаче останков для захоронения появляются у многих односельчан или тех, кто еще помнит бойца, ушедшего из родных мест навсегда.

"Хорошо, если в семье хранилась фотография такого без вести пропавшего бойца. И тут, спустя 76 лет потомки узнают о том, где он воевал, как складывался его боевой путь, где он погиб за родину. Война не заканчивается, пока не похоронен последний солдат - об этом надо помнить", - подчеркнул Петрович. © Sputnik / Evghenii Panasenco Музей истории ВОВ в Кишиневе, жители столицы могут увидеть уникальные экспонаты

Историк и политолог Борис Шаповалов в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал для Sputnik Молдова, чем отличалась операция по освобождению Молдавии от других освободительных военных предприятий.

Это была стратегическая военная операция Вооружённых сил СССР против нацистской Германии и королевской Румынии во время Великой Отечественной войны, с целью разгрома крупной немецко-румынской группировки, прикрывавшей Балканское направление, освобождения Молдавии и вывода Румынии из войны.

Она рассматривается как одна из самых удачных советских операций во время Великой Отечественной войны и входит в число так называемых "десяти сталинских ударов".

"Это была самая бескровная операция такого ранга для Красной армии. К примеру, в Сталинградской битве погибло около миллиона советских солдат и офицеров, в Курской примерно столько же. Здесь примерно 13 000 погибших, при 1 250 000 — 1 300 000 советских военнослужащих — это всего 1%. Важно, что научились воевать бескровно, без больших потерь", — отметил собеседник. © Sputnik / Легендарные советские танки времен ВОВ 10

По словам историка, операция советских войск на территории Молдовы и Румынии оказала большое влияние на дальнейший ход войны.

Сегодня Великая Отечественная война и огненные события, происходившие в Молдавии в августе 1944-го, еще напоминают о себе печальным образом - ежегодно в республике при проведении полевых работ люди находят неразорвавшиеся снаряды и мины. Тем, кому везет больше, остаются целыми и невредимыми, те, кто менее аккуратны, часто подрываются.

Сегодня, к сожалению, в строю остаются последние живые свидетели подвига народа, его силы духа, его победного свершения в августе 1944-го и мае 1945-го. Пока есть возможность, надо чаще говорить им емкое и теплое слово "спасибо" - за мир, свободу и независимость.

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