Топ лучших мест для отдыха: где гражданам Молдовы провести длинные выходные

Скоро в республике будут отмечать национальные праздники – День независимости и государственного языка. В связи с этим сотрудников бюджетной сферы ждут миниканикулы с 27 по 31 августа. Как интересно и красочно провести последние дни лета – в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В условиях пандемии COVID-19 мало кому удалось по-настоящему отдохнуть в этом сезоне. Для тех, кто под конец лета все же хочет выбраться на природу и подарить себе миниотпуск, мы подготовили подборку лучших мест для отдыха в нашей стране и не только.

Nicolai Kibich Туристические места Молдовы

Толтры – уникальное наследие Молдовы

Существует распространенное мнение о том, что наша страна не богата природными и историческими достопримечательностями, но и в молдавских краях можно найти необычные локации. Таковыми являются толтры – скалистые образования, расположенные на севере республики.

Это барьерные рифы древнего моря, появившиеся 15-20 миллионов лет назад. Подобные образования встречаются на Земле довольно редко: известняковые гряды и холмы такого типа можно найти также на Украине и в Новой Зеландии.

Одно из самых удачных мест для миниотпуска – грот и толтры в селе Дуруитоаря Веке Рышканского района. Здесь можно найти целую россыпь достопримечательностей: один из самых больших гротов в Европе, где были найдены следы пребывания людей Каменного века, удивительные скалы, похожие на настоящие горы, а также самое крупное в Молдове водохранилище Костешть-Стынка с чистой водой и пляжем для купания.

Здесь можно расслабленно отдыхать всей семьей, совершая пешие прогулки или загорая на пляже, а любители активного отдыха могут арендовать на месте байдарки и велосипеды.

Где остановиться? В селе Дуруитоаря Веке функционирует обустроенный кемпинг, где можно заночевать в палатках или оборудованных домиках, а также пансион гостиничного типа, расположенный прямо на берегу озера.

Кстати, по дороге домой не забудьте заехать в уникальный заповедник "Пэдуря Домняскэ", где живут настоящие зубры. В настоящий момент их популяция составляет семь особей, а в резервации созданы все условия для того, чтобы безопасно наблюдать за ними.

Резервация Рудь-Арионешть и самая северная точка Молдовы

Этот ландшафтный заповедник находится в 45 километрах от города Сороки и является настоящей жемчужиной нашей страны. Он состоит из трех глубоких скалистых яров, которые миллионы лет назад были дном Сарматского моря.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Геодезический знак "Дуга Струве" в селе Рудь

Здесь настоящее раздолье для любителей пеших прогулок. В тенистых лесах и ущельях расположены одни из самых красивых монастырей Молдовы. Это – Каларашовский Свято-Успенский женский монастырь, окруженный с трех сторон скалами и густой зеленью, а также Свято-Троицкий монастырь, который является архитектурным памятником XVIII века.

Также в селе Рудь расположен единственный в Молдове памятник, находящийся под охраной ЮНЕСКО – геодезический знак "Дуга Струве". Подобные плиты для точного определения формы и размеров Земли были расставлены в десяти странах. Раньше в Молдове их было 27, но до наших дней дошла лишь одна, и сегодня прикоснуться к этому уникальному объекту мирового значения может любой желающий.

И уж если вы оказались на севере Молдовы, непременно заезжайте в село Наславча Окницкого района – это самая северная точка Молдовы. Оно расположено на живописных холмах, которые придают пейзажу сходство с горной местностью. Именно здесь посередине реки Днестр расположен известный остров в форме сердца.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Вид на Днестр в селе Наславча

Поближе к Кишиневу

Что делать, если не хочется ехать за 200 километров, а душа требует смены обстановки? И недалеко от столицы есть интересные колоритные места специально для тех, кто не может отлучиться надолго. Кроме всем известных ущелий с водопадами в Сахарне и Цыпова рекомендуем особенное место – ферму по производству настоящего французского сыра.

Это хозяйство, расположенное в молдавском селе Городиште, основал выходец из Франции. Несколько лет назад он женился на молдаванке и решил переехать в нашу страну. Сегодня он живет незамысловатым бытом молдавского сельского жителя и при этом творит кулинарные шедевры: покупает у местных жителей молоко и делает из него французский сыр.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Козий сыр, изготовленный по французской технологии

Любителям экзотики рекомендуем настоящую юрточную деревню, которая недавно появилась в Каларашком районе. Этот проект – плод сотрудничества молдаванки Ларисы Амбросий и уроженки Кыргызстана Анар Жолдон.

Женщины встретились почти 20 лет назад в Ирландии и подружились. Прошлой осенью они решили создать в Молдове аутентичный островок восточной культуры. Сегодня на территории комплекса расположены 12 юрт – это традиционное жилище народов Центральной Азии. В экзотической деревне можно познакомиться с традициями Востока и почувствовать себя настоящим кочевником.

"Хочу на море"

Позагорать на морском побережье можно даже сейчас, в разгар пандемии коронавируса. В настоящий момент обладателям молдавских паспортом доступны для посещения такие популярные направления, как Украина, Болгария, Турция и Египет.

Помимо прогулок по улочкам Одессы или стандартного отдыха в турецком отеле по принципу "Все включено" можно рассмотреть и другие, более нетривиальные способы досуга.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Голубое озеро в Мигии

Так, например, всего в 230 километрах от Кишинева, в селе Мигия Николаевской области Украины расположено уникальное место – Национальный природный парк "Бугский Гард". Слово "гард" означает специальную постройку для вылова рыбы, использовавшуюся в казацкие времена.

В 2008 году заповедник вошел в список семи природных чудес Украины. Его территория – один из древнейших участков суши на Евразии. Особенная экосистема парка сохранила десятки эндемичных и реликтовых видов растений и животных.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Вход в заповедник "Бугский Гард"

Чем здесь заняться? Любители активного отдыха могут попрактиковать самый настоящий рафтинг на Мигейских порогах реки Южный Буг – это одно из лучших мест для водных видов спорта на Украине. Река течет в крутых каменистых берегах, образуя узкую каньоноподобную долину с величественными гранитными скалами, порожистым руслом, водопадами и островами.

© Photo : Из личного архива Анны Горбан Рафтинг на Южном Буге

Также можно погулять по Арбизинскому и Актовскому каньонам – настоящим гранитным лабиринтам, которые не оставят равнодушными даже самых притязательных путешественников. Обосноваться можно в селе Мигия, где есть как уютные отели с комфортными условиями, так и палаточные кемпинги, расположенные на берегу реки Южный Буг.

Учесть все формальности

Всем тем, кто хочет выехать за пределы Молдовы для миниотпуска, необходимо соблюсти ряд требований для въезда в ту или иную страну.

Украина:

© Sputnik / Александр Полегенько Правила въезда на Украину для граждан Молдовы изменились: что надо знать

Специальная медстраховка против коронавируса на все время пребывания (цена – около одного евро в день). Полис должен быть выдан страховой компанией из Молдовы, зарегистрированной на Украине, или иностранной компанией с представительством или партнером на Украине.

© Photo : Facebook / Alex Bred Отдых на море в Одессе

Болгария:

© Photo : Максим Катрич, личный архив. Карта с маршрутом транзита через Румынию

Турция и Египет:

Для въезда в эти страны тест на COVID-19 не обязателен, его необходимо сделать, только если у человека выявлены симптомы заболевания: в частности, температура тела выше 37,7 градусов.

Медстраховка против коронавируса также не обязательна, но рекомендуется. Она может быть двух типов: за один евро в день человека будут лечить от COVID-19 в турецкой клинике, а за четыре евро в день – еще и покроют расходы на вылет домой.

© Photo : Из личного архива Dima Wom Пляж в Турции

Греция:

До 31 августа въезд в Грецию гражданам Молдовы запрещен. Однако граждане Евросоюза и члены их семей, у которых нет гражданства ЕС, могут въезжать на территорию Греции. Таким образом, если в семье хотя бы у одного родителя есть румынское, болгарское или иное европейское гражданство, доступ в страну лазурного моря им открыт.

Условие – наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда на территорию Греции, и отсутствие международных поездок в последние две недели перед путешествием.

Обязательный карантин

Все те, кто решит провести длинные выходные за пределами страны, не должны забывать о том, что по возвращении домой они будут вынуждены провести две недели на самоизоляции.

Молдавские власти постепенно вводят небольшие послабления для граждан, прибывающих из-за рубежа, но они будут действительны только после 1 сентября и только для тех стран, которые входят в "зеленые зоны".

А пока, куда бы вы ни решили отправиться, желаем яркого и безопасного отдыха.

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