Топ лучших мест для отдыха: где гражданам Молдовы провести длинные выходные

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В условиях пандемии COVID-19 мало кому удалось по-настоящему отдохнуть в этом сезоне. Для тех, кто под конец лета все же хочет выбраться на природу и подарить себе миниотпуск, мы подготовили подборку лучших мест для отдыха в нашей стране и не только.
Толтры – уникальное наследие Молдовы
Существует распространенное мнение о том, что наша страна не богата природными и историческими достопримечательностями, но и в молдавских краях можно найти необычные локации. Таковыми являются толтры – скалистые образования, расположенные на севере республики.
Это барьерные рифы древнего моря, появившиеся 15-20 миллионов лет назад. Подобные образования встречаются на Земле довольно редко: известняковые гряды и холмы такого типа можно найти также на Украине и в Новой Зеландии.
Здесь можно расслабленно отдыхать всей семьей, совершая пешие прогулки или загорая на пляже, а любители активного отдыха могут арендовать на месте байдарки и велосипеды.
Где остановиться? В селе Дуруитоаря Веке функционирует обустроенный кемпинг, где можно заночевать в палатках или оборудованных домиках, а также пансион гостиничного типа, расположенный прямо на берегу озера.
Кстати, по дороге домой не забудьте заехать в уникальный заповедник "Пэдуря Домняскэ", где живут настоящие зубры. В настоящий момент их популяция составляет семь особей, а в резервации созданы все условия для того, чтобы безопасно наблюдать за ними.
- Заповедник "Пэдуря Домняскэ"
- Заповедник "Пэдуря Домняскэ"
- Заповедник "Пэдуря Домняскэ"
- Заповедник "Пэдуря Домняскэ"
Резервация Рудь-Арионешть и самая северная точка Молдовы
Этот ландшафтный заповедник находится в 45 километрах от города Сороки и является настоящей жемчужиной нашей страны. Он состоит из трех глубоких скалистых яров, которые миллионы лет назад были дном Сарматского моря.
Также в селе Рудь расположен единственный в Молдове памятник, находящийся под охраной ЮНЕСКО – геодезический знак "Дуга Струве". Подобные плиты для точного определения формы и размеров Земли были расставлены в десяти странах. Раньше в Молдове их было 27, но до наших дней дошла лишь одна, и сегодня прикоснуться к этому уникальному объекту мирового значения может любой желающий.
И уж если вы оказались на севере Молдовы, непременно заезжайте в село Наславча Окницкого района – это самая северная точка Молдовы. Оно расположено на живописных холмах, которые придают пейзажу сходство с горной местностью. Именно здесь посередине реки Днестр расположен известный остров в форме сердца.
Поближе к Кишиневу
Это хозяйство, расположенное в молдавском селе Городиште, основал выходец из Франции. Несколько лет назад он женился на молдаванке и решил переехать в нашу страну. Сегодня он живет незамысловатым бытом молдавского сельского жителя и при этом творит кулинарные шедевры: покупает у местных жителей молоко и делает из него французский сыр.
Любителям экзотики рекомендуем настоящую юрточную деревню, которая недавно появилась в Каларашком районе. Этот проект – плод сотрудничества молдаванки Ларисы Амбросий и уроженки Кыргызстана Анар Жолдон.
Женщины встретились почти 20 лет назад в Ирландии и подружились. Прошлой осенью они решили создать в Молдове аутентичный островок восточной культуры. Сегодня на территории комплекса расположены 12 юрт – это традиционное жилище народов Центральной Азии. В экзотической деревне можно познакомиться с традициями Востока и почувствовать себя настоящим кочевником.
"Хочу на море"
Позагорать на морском побережье можно даже сейчас, в разгар пандемии коронавируса. В настоящий момент обладателям молдавских паспортом доступны для посещения такие популярные направления, как Украина, Болгария, Турция и Египет.
Помимо прогулок по улочкам Одессы или стандартного отдыха в турецком отеле по принципу "Все включено" можно рассмотреть и другие, более нетривиальные способы досуга.
Так, например, всего в 230 километрах от Кишинева, в селе Мигия Николаевской области Украины расположено уникальное место – Национальный природный парк "Бугский Гард". Слово "гард" означает специальную постройку для вылова рыбы, использовавшуюся в казацкие времена.
В 2008 году заповедник вошел в список семи природных чудес Украины. Его территория – один из древнейших участков суши на Евразии. Особенная экосистема парка сохранила десятки эндемичных и реликтовых видов растений и животных.
Чем здесь заняться? Любители активного отдыха могут попрактиковать самый настоящий рафтинг на Мигейских порогах реки Южный Буг – это одно из лучших мест для водных видов спорта на Украине. Река течет в крутых каменистых берегах, образуя узкую каньоноподобную долину с величественными гранитными скалами, порожистым руслом, водопадами и островами.
Также можно погулять по Арбизинскому и Актовскому каньонам – настоящим гранитным лабиринтам, которые не оставят равнодушными даже самых притязательных путешественников. Обосноваться можно в селе Мигия, где есть как уютные отели с комфортными условиями, так и палаточные кемпинги, расположенные на берегу реки Южный Буг.
Учесть все формальности
Всем тем, кто хочет выехать за пределы Молдовы для миниотпуска, необходимо соблюсти ряд требований для въезда в ту или иную страну.
Украина:
- Тест на COVID-19 по методу ПЦР, сделанный не ранее, чем за 48 часов до пересечения границы, на русском или английском языке (средняя стоимость тестирования в Молдове – 700-800 леев);© Sputnik / Александр Полегенько
- Специальная медстраховка против коронавируса на все время пребывания (цена – около одного евро в день). Полис должен быть выдан страховой компанией из Молдовы, зарегистрированной на Украине, или иностранной компанией с представительством или партнером на Украине.
Болгария:
- Стандартный медицинский полис для путешествия за границу (не антикоронавирусный);
- Для транзита через Румынию, куда на данный момент въезд гражданам Молдовы закрыт, туристы должны будут предъявить медстраховку (не антикоронавирусную) и доказательство брони отеля в Болгарии. При этом у путешествующих будет в распоряжении 48 часов для того, чтобы покинуть территорию Румынии.
Турция и Египет:
- Для въезда в эти страны тест на COVID-19 не обязателен, его необходимо сделать, только если у человека выявлены симптомы заболевания: в частности, температура тела выше 37,7 градусов.
- Медстраховка против коронавируса также не обязательна, но рекомендуется. Она может быть двух типов: за один евро в день человека будут лечить от COVID-19 в турецкой клинике, а за четыре евро в день – еще и покроют расходы на вылет домой.
Греция:
Условие – наличие отрицательного теста на коронавирус, сделанного не более чем за 72 часа до въезда на территорию Греции, и отсутствие международных поездок в последние две недели перед путешествием.
Обязательный карантин
Молдавские власти постепенно вводят небольшие послабления для граждан, прибывающих из-за рубежа, но они будут действительны только после 1 сентября и только для тех стран, которые входят в "зеленые зоны".
А пока, куда бы вы ни решили отправиться, желаем яркого и безопасного отдыха.
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