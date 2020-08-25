С 25 августа в Кишиневе открываются школьные ярмарки: полный список адресов

Школьные ярмарки, где можно приобрести все необходимое, чтобы подготовить ребенка к новому учебному году, работают во всех секторах столицы.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Со вторника в Кишиневе начинают работать традиционные школьные ярмарки. Согласно распоряжению, подписанному примаром (мэром) Ионом Чебаном, такие "базары" размещены во всех секторах Кишинева до 6 сентября.

Школьная ярмарка, которая раньше действовала на территории МВЦ Moldexpo, в этом году ждет посетителей по адресу Каля Ешилор, 8, возле торгового центра. Она работает ежедневно с 10.00 до 20.00, с 26 по 30 августа. Изменения связаны с тем, что на территории МВЦ развернут центр для приема пациентов с коронавирусом.

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Согласно распоряжению примара, "организатор ярмарки обеспечит соблюдение мер по борьбе с заражением COVID-19, в том числе по социальному дистанцированию между участниками, количество которых не должно превышать 49 человек".

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