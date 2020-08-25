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Выборы в Молдове. Архивное фото

Выборы президента Молдовы: республика вступила в избирательный период

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (77)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200825/31425688/vybory-prezident-moldova-respublika-vstupila-v-izbiratelnyy-period.html

Президентские выборы в республике запланированы на 1 ноября: когда начнется выдвижение кандидатов для участия в голосовании?

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Со вторника в Молдове начинается избирательный период, который завершится после подтверждения результатов выборов президента Конституционным судом.

Голосование. Архивное фото
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Согласно календарной программе, опубликованной на сайте Центризбиркома, с 1 сентября начнется выдвижение и сбор подписей в поддержку кандидатов на выборы. На эти цели отведен ровно месяц. С 1 по 11 сентября можно подать документы для регистрации инициативных групп по поддержке кандидатов.

С сентября начинается подача документов для регистрации кандидатов по графику, установленному постановлением ЦИК. Сделать это можно будет до 1 октября включительно. А до 8 октября Центризбирком должен опубликовать окончательный список зарегистрированных кандидатов на выборах.

Агитационный период в стране, согласно плану ЦИК, намечен на 2-30 октября, то есть только после того, как кандидат будет официально зарегистрирован.

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Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (77)

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