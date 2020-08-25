Будут ли оплачиваться дополнительные часы работы учителей: что заявила Бабук

Обучение в условиях коронавируса нового типа: непросто будет не только школьникам, но и преподавателям.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В связи с пандемией COVID-19 новом в учебном году 2020-2021 преподавателям могут оплачивать дополнительные часы работы. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik рассказала вице-спикер парламента Моника Бабук.

По ее словам, у учителей будет более напряженный график работы, учитывая, что школы сами выбирают различные модели обучения, педагогам придется преподавать сверхурочно.

В таких условиях дополнительные уроки должны оплачиваться, а в государственном бюджете на этот год для учителей могут быть предусмотрены порядка 105 миллионов леев, утверждает Бабук.

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Вице-спикер пояснила, что есть определенные дидактические нормы, которым следуют педагоги, а в нынешних условиях деятельность персонала превысит правовые аспекты.

"Вместе с коллегами из Минфина подготовили проект с поправками в закон, которые предполагают, что в экстренных ситуациях в общественном здравоохранении, как сейчас, позволено превышение этой нормы для педагогов. Затем, когда инициатива будет принята в парламенте, данный нормативный акт будет служить законным основанием для того, чтобы часы оплачивались", - сказала вице-спикер законодательного органа.

Несмотря на сложную и непредсказуемую ситуацию, связанную с ограничениями из-за COVID-19, занятия в молдавских школах должны начаться вовремя. Однако при этом необходимо строго соблюдать инструкции для предотвращения рисков распространения инфекции COVID-19. Разработаны семь моделей учебного процесса на 2020-2021 год.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться 15 июля, затем его продлили до 31 августа.

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