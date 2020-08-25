Президент Молдовы обсудил с послом России получение вакцины от COVID-19

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон обсудил с послом России Олегом Васнецовым ряд вопросов, касающихся развития стратегического партнерства между двумя государствами. Как написал глава республики на своей странице в Facebook, стороны пришли к единому мнению о необходимости дальнейшего укрепления сотрудничества на благо обоих народов.

"Отдельно затронули проблему получения российской вакцины от коронавируса, и в связи с этим я подтвердил свою готовность испытать ее на себе", - отметил Додон.

Президент также выразил российской стороне благодарность за готовность безвозмездно передать 40-50 тысяч тонн дизельного топлива молдавским сельхозпроизводителям в этот непростой период продолжительной засухи и пандемического кризиса.

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Минздрав РФ ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Ей дали название "Спутник V". Руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев затем заявил, что фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз российской вакцины от коронавируса более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.

Российская вакцина от коронавируса получила название "Спутник V">>>

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, в свою очередь, отметила, что Россия, как и другие страны мира, должна иметь несколько вариантов вакцины от коронавируса, чем сейчас и занимаются специалисты, проводя разработки и испытания.

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