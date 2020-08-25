Используя недра: как молдавские аграрии будут поливать свои угодья

В Молдове будет разрешено использовать воду из артезианских скважин для полива садов - такое решение было принято в связи со сложной ситуацией в аграрном секторе, вызванной засухой.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Уровень потерь в аграрном секторе, вызванный засухой, на сегодняшний день оценивается в почти полтора миллиарда леев. Он выше, чем в аналогичные 2012 и 2007 годы, которые также не были щедрыми на осадки.

В связи с этим правительство республики разрешило молдавским садоводам использовать воду из артезианских скважин для полива своих угодий.

На данный момент в республике официально используется около 360 таких скважин, хотя, как отметил глава Минсельхоза Ион Пержу, реальное их количество - втрое больше. Эти источники использовались аграриями нелегально.

Молдавские производители фруктов и ягод говорят о том, что орошение угодий артезианской водой позволит в значительной степени уберечь сады от засухи и повысить урожайность, не неся при этом больших финансовых затрат. Такой метод полива в значительной степени помог бы и овощеводам, которые в нынешнем году также несут убытки.

В конце июля десятки экологических организаций республики обратились к парламенту и правительству с просьбой о запрете использования подземных вод для орошения сельхозугодий. Основной мотив против такой меры – высокий уровень минерализации подземных вод. Во многих южных и северных районах республики он существенно превышает допустимый для ирригации уровень (0,8-1,0 грамм на литр).

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