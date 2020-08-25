Все будет по-другому: как школы готовятся к новому учебному году

О подготовке образовательных учреждений к 1 сентября и их снабжении всеми необходимыми дезинфицирующими и другими средствами защиты говорили на совещании в правительстве непризнанной ПМР.

ТИРАСПОЛЬ, 25 августа – Sputnik. В Приднестровье активно готовятся к началу учебного сезона, в ближайшие дни школы и детские сады обеспечат необходимыми дезинфицирующими и другими средствами защиты. Об этом рассказал глава Минэкономразвития Приднестровья Сергей Оболоник на совещании представителей исполнительной власти региона.

"Организована работа для того, чтобы грузовики в ускоренном режиме были растаможены, и их пропустили на территорию Приднестровья", – сообщил он.

По его словам, в нужном объеме уже выгрузили антисептик для обработки рук. На днях ожидается поступление одноразовых шапочек, защитных экранов, средств для дезинфекции посуды.

В среду поступят дозаторы для антисептика, мусорные контейнеры и жидкое мыло. В пятницу машина с бесконтактными термометрами заедет в Тирасполь, и затем устройства распределят по всем районам. Одноразовые медицинские маски и перчатки привезут к десятым числам сентября. Однако в школы эти средства защиты поступят раньше – Минздрав выделит часть своих остатков по этим позициям с последующим возвратом.

Многоразовые хирургические халаты отшивает рыбницкая швейная фабрика, обувь изготавливает бендерское предприятие, многоразовые маски производят в Тирасполе. Удалось решить и вопрос с российскими средствами для дезинфекции поверхностей и полов.

"Разрешение Минпромторга было дано, и в четверг мы ожидаем у нас на таможне автомобиль со всеми средствами для дезинфекции пола и поверхностей", – отметил Оболоник.

К 1 сентября новые оконные блоки установят практически во всех образовательных учреждениях, где это необходимо. К началу октября в школы проведут оптоволоконные сети, а в течение двух месяцев поставят около двух тысяч компьютеров. Это моноблоки, параметры которых позволяют осуществлять онлайн-обучение.

Как писал Sputnik, с понедельника, 24 августа, началось тестирование преподавателей школ и лицеев. До этого тест прошли и часть педагогов дошкольных учреждений.

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