Выборы президента Молдовы - 2020: что показывают рейтинги политиков

Политические рейтинги за два месяца до выборов президента: опросы показали, кто выходит в фавориты предстоящей электоральной гонки.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала список партий и социально-политических организаций, у которых есть право поддержать кандидатов на выборах президента Молдовы, намеченных на 1 ноября.

"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили в Центризбикроме.

Что надо знать о выборах главы государства

Среди политформирований, а их 48, которые могут предложить своих выдвиженцев для участия в электоральной гонке: Демпартия Молдовы, Партия коммунистов Республики Молдова, Аграрная партия Молдовы, Социалистическая партия Молдовы, Партия закона и справедливости, Христианско-демократическая народная партия, Движение профессионалов "Speranta-Надежда", Либеральная партия, Партия трудящихся, Социал-демократическая партия, Движение "Forta Noua" ("Новая сила"), Партия социалистов Республики Молдова, партия "Шор", Зеленая экологическая партия, Партия "Новый исторический выбор", "Наша партия", Республиканская партия Молдовы, Партия "Мы" (Partidul Politic "Noi"), Центристский союз Молдовы, Европейская партия, Народно-демократическая партия Молдовы, Партия "Moldova Unită – Единая Молдова", Партия консерваторов, Национал-либеральная партия, "Союз спасения Бессарабии", Партия Moldova mare, Либерально-демократическая партия Молдовы, социально-политическое Движение ромов Республики Молдова, Партия "Патриоты Молдовы", Партия Европейские Левые, Народное движение "Антимафия", Народная партия Республики Молдова, Партия "Демократия — дома", Партия регионов Молдовы, Народно-социалистическая партия Молдовы, Партия "Демократическое действие", Партия "Возрождение", Партия "Платформа "Достоинство и правда", Румынская народная партия, Партия "Родина", Русско-славянская партия Молдовы, Партия прогрессивного общества, Европейская народная партия Молдовы, Партия национального единства, Партия "Действие и солидарность", Партия "Воля народа", Партия "Гражданский конгресс", партия Pro Moldova.

Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Что говорят опросы

Фавориты предстоящей президентской гонки останутся прежними. Согласно результатам опроса, опубликованного во вторник Ассоциацией социологов и демографов, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за Додона готовы проголосовать 32,4% респондентов, а Санду - 20,1%. При этом оба политика в предпочтения опрошенных граждан лидируют с большим отрывом от остальных представителей политсил. К примеру, на третьем месте, согласно тому же исследованию, расположился бы лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 5,4% голосов, а лидер "Партии "Шор" Илан Шор (который из-за возраста не имеет права в принципе баллотироваться в президенты) заручился бы поддержкой 4,4%. Главу DA Андрея Нэстасе готовы были бы поддержать 4%. Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали чуть больше восьми процентов.

При этом 7,5% участников опроса отметили, что не намерены принимать участие в выборах, а 17,7% не знают, за кого голосовать или у них нет доверия ни к одному политику.

"Если во второй тур выборов выйдут Додон и Санду, то за нынешнего президента проголосовали бы 42,4% респондентов, а за бывшего премьера - 33,1%. Остальные - 24,5% - отметили, что либо не знают, за кого голосовать, либо не будут участвовать в выборах", - сказал пояснил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.

Исследование проводилось с 5 по 20 августа. В нем приняли участие 1191 человека из 83 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 3%.

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