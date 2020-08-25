Выборы президента Молдовы - 2020: что показывают рейтинги политиков

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Центральная избирательная комиссия опубликовала список партий и социально-политических организаций, у которых есть право поддержать кандидатов на выборах президента Молдовы, намеченных на 1 ноября.
"Согласно закону, право выдвигать кандидата на выборы есть у партий и социально-политических организаций, зарегистрированных в установленном порядке до определения даты голосования", - отметили в Центризбикроме.
Что надо знать о выборах главы государства
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.
Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.
Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.
Что говорят опросы
Фавориты предстоящей президентской гонки останутся прежними. Согласно результатам опроса, опубликованного во вторник Ассоциацией социологов и демографов, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее воскресенье, то за Додона готовы проголосовать 32,4% респондентов, а Санду - 20,1%. При этом оба политика в предпочтения опрошенных граждан лидируют с большим отрывом от остальных представителей политсил. К примеру, на третьем месте, согласно тому же исследованию, расположился бы лидер "Нашей партии" Ренато Усатый с 5,4% голосов, а лидер "Партии "Шор" Илан Шор (который из-за возраста не имеет права в принципе баллотироваться в президенты) заручился бы поддержкой 4,4%. Главу DA Андрея Нэстасе готовы были бы поддержать 4%. Остальные возможные кандидаты на пост президента в совокупности набрали чуть больше восьми процентов.
При этом 7,5% участников опроса отметили, что не намерены принимать участие в выборах, а 17,7% не знают, за кого голосовать или у них нет доверия ни к одному политику.
"Если во второй тур выборов выйдут Додон и Санду, то за нынешнего президента проголосовали бы 42,4% респондентов, а за бывшего премьера - 33,1%. Остальные - 24,5% - отметили, что либо не знают, за кого голосовать, либо не будут участвовать в выборах", - сказал пояснил председатель Ассоциации социологов и демографов Виктор Мокану.
Исследование проводилось с 5 по 20 августа. В нем приняли участие 1191 человека из 83 населенных пунктов страны. Максимальная погрешность составляет 3%.
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