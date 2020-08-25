В Тирасполе запустили новую троллейбусную линию

Жители микрорайона Октябрьский давно просили продлить линию до торгового центра "Тридцатый". Теперь общественным транспортом будут обеспечены все главные улицы этой части города.

ТИРАСПОЛЬ, 25 августа – Sputnik. В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2. Линия замкнула всю сеть микрорайона Октябрьский.

"С нуля проложен участок пути от пересечения улиц Юности и Краснодонская (торговый центр "Тернополь") до Суклейского канала. Средства на реализацию проекта выделены из Фонда капвложений", - отметили в правительственной пресс-службе.

На торжественной церемонии запуска троллейбусной линии присутствовали все первые лица Приднестровья.

В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2 © Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики

В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2 © Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики

В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2 © Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики 1 / 3 © Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2

"Сегодняшнее открытие троллейбусной линии – это новая страница в истории созидания Приднестровья. Мы делаем его краше, лучше, интереснее и удобнее для проживания в ней граждан", – отметил значимость события лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

После символического перерезания ленточки все участники церемонии и жители микрорайона совершили первый рейс по новому участку пути на двух троллейбусах.

Электротранспорт по дорогам Тирасполя начал движение 4 ноября 1967-го, а уже через год был открыт маршрут № 2. С момента появления его продлевали трижды. Два раза это касалось Балки (от лечгородка до кинотеатра "Юность", от "Юности" до ТЦ "Тернополь") и один раз - западной окраины (от совхоза им. Фрунзе до микрорайона "Западный").

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