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В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2

В Тирасполе запустили новую троллейбусную линию

© Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200825/31434431/v-tiraspole-zapustili-novuyu-trolleybusnuyu-liniyu.html

Жители микрорайона Октябрьский давно просили продлить линию до торгового центра "Тридцатый". Теперь общественным транспортом будут обеспечены все главные улицы этой части города.

ТИРАСПОЛЬ, 25 августа – Sputnik. В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2. Линия замкнула всю сеть микрорайона Октябрьский.

"С нуля проложен участок пути от пересечения улиц Юности и Краснодонская (торговый центр "Тернополь") до Суклейского канала. Средства на реализацию проекта выделены из Фонда капвложений", - отметили в правительственной пресс-службе.

На торжественной церемонии запуска троллейбусной линии присутствовали все первые лица Приднестровья.

  • В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2
    В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2
    © Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики
  • В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2
    В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2
    © Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики
  • В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2
    В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2
    © Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики
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© Photo : Правительство Приднестровской Молдавской Республики
В Тирасполе запустили новый участок троллейбусного маршрута № 2

"Сегодняшнее открытие троллейбусной линии – это новая страница в истории созидания Приднестровья. Мы делаем его краше, лучше, интереснее и удобнее для проживания в ней граждан", – отметил значимость события лидер Приднестровья Вадим Красносельский.

После символического перерезания ленточки все участники церемонии и жители микрорайона совершили первый рейс по новому участку пути на двух троллейбусах.

Электротранспорт по дорогам Тирасполя начал движение 4 ноября 1967-го, а уже через год был открыт маршрут № 2. С момента появления его продлевали трижды. Два раза это касалось Балки (от лечгородка до кинотеатра "Юность", от "Юности" до ТЦ "Тернополь") и один раз - западной окраины (от совхоза им. Фрунзе до микрорайона "Западный").

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Теги:
троллейбусный маршрут, троллейбусы, прямая линия, Приднестровье


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