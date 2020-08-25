Жители Молдовы высказали свое отношение к НАТО

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Большая часть жителей Молдовы в случае проведения всенародного референдума проголосовали бы против вступления республики в НАТО. Это подтверждают данные соцопроса, проведенного Ассоциацией социологов и демографов.

"Если бы в ближайшее воскресенье состоялся референдум по вопросу присоединения Молдовы к НАТО, то "за" проголосовали бы 25,4% респондентов, "против" — 48,2%", - заявил программный директор Ассоциации социологов и демографов Николай Бодян.

Любопытно, что 6,5% респондентов не знают, что такое НАТО. При этом 11,2% респондентов заявили, что не будут принимать участие в референдуме, а 8,7% заявили, что не знают, за кого будут голосовать.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

К слову, глава республики в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблеи ООН осенью 2019 года заявил о необходимости признания статуса нейтралитета Молдовы. Додон тогда подчеркнул, что республика – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, и готова сотрудничать со всеми.

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