Список стран зеленой и красной зон: когда ждать публикации

Перечень стран, которые входят в так называемые красную и зеленую зоны, предоставит молдавским гражданам информацию, нужно ли им соблюдать двухнедельный карантин.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, которые указаны в классификации как страны красной или зеленой зон, будет опубликован 28 августа. Информацию для Sputnik Moldova подтвердила пресс-секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

Таким образом, возвращающиеся из-за границы молдавские граждане смогут проверить, обязаны ли они соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после въезда на территорию Республики Молдова. Ранее Национальная комиссия общественного здравоохранения отменила обязательный двухнедельный карантин и заполнение эпидкарты для сограждан, возвращающихся на родину из государств зеленой зоны. Перечень стран опубликуют на веб-сайтах Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства общественного здравоохранения. Список стран красной и зеленой зон будет обновляться каждые 14 дней, по пятницам, и будет вступать в силу с понедельника следующей недели.

Кроме того, Национальная комиссия общественного здравоохранения разрешила въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска на государственной границе для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из стран зеленой зоны. Кроме того, лица, пересекающие государственную границу при въезде в Республику Молдова, прибывающие из стран зеленой зоны, не должны заполнять эпидкарты и не обязаны соблюдать двухнедельный режим самоизоляции.

В Республике Молдова до 31 августа действует чрезвычайное положение в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. Если динамика заражения новым типом коронавируса изхменится в сторону увеличения, сроки могут продлить.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova