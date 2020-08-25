18:27 25 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.60
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.60
Поиск
Граница Румынии с Болгарией

Список стран зеленой и красной зон: когда ждать публикации

© AFP 2020 / DANIEL MIHAILESCU
Общество
Получить короткую ссылку
87 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/08/11/31336764.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200825/31435095/spisok-stran-zelenoy-i-krasnoy-zon-kogda-zhdat-publikatsii.html

Перечень стран, которые входят в так называемые красную и зеленую зоны, предоставит молдавским гражданам информацию, нужно ли им соблюдать двухнедельный карантин.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Список стран с высоким или низким эпидемиологическим риском передачи COVID-19, которые указаны в классификации как страны красной или зеленой зон, будет опубликован 28 августа. Информацию для Sputnik Moldova подтвердила пресс-секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Кристина Стратулат.

Punctul comun de trecere a frontierei de stat Palanca
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Для кого отменят двухнедельный обязательный карантин: заявление Кику

Таким образом, возвращающиеся из-за границы молдавские граждане смогут проверить, обязаны ли они соблюдать режим самоизоляции в течение 14 дней после въезда на территорию Республики Молдова. Ранее Национальная комиссия общественного здравоохранения отменила обязательный двухнедельный карантин и заполнение эпидкарты для сограждан, возвращающихся на родину из государств зеленой зоны. Перечень стран опубликуют на веб-сайтах Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел и европейской интеграции и Национального агентства общественного здравоохранения. Список стран красной и зеленой зон будет обновляться каждые 14 дней, по пятницам, и будет вступать в силу с понедельника следующей недели.

Пункт пропуска на украинской границе
© Sputnik / Александр Полегенько
Какие методы используют граждане Молдовы, чтобы избежать карантина

Кроме того, Национальная комиссия общественного здравоохранения разрешила въезд на территорию Республики Молдова через пункты пропуска на  государственной границе для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих из стран зеленой зоны. Кроме того, лица, пересекающие государственную границу при въезде в Республику Молдова, прибывающие из стран зеленой зоны, не должны заполнять эпидкарты и не обязаны соблюдать двухнедельный  режим самоизоляции.

В Республике Молдова до 31 августа действует чрезвычайное положение в области здравоохранения в связи с пандемией COVID-19. Если динамика заражения новым типом коронавируса изхменится в сторону увеличения, сроки могут продлить.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Отменят ли для граждан Молдовы режим самоизоляции - ответ Минздрава


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Подготовка молдавских школ к первому сентября
Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото
Первый полёт модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ — видео
Первый полёт модернизированного ракетоносца Ту-95МСМ — видео
Ясско-Кишиневская операция 20 августа
В августе 44-го: как освобождали Молдову от нацистов

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться