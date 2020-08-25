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Демонтаж рекламных панно в Кишиневе, улица Пушкина.

Дюжина за день: на столичной улице Пушкина демонтируют рекламные панно - фото

© Photo : Facebook / Iv Ceban
Общество
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Sputnik Молдова
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Кишинев постепенно избавляется от конструкций, уродующих облик города. О процессе ремонта центральных улиц информирует столичный градоначальник.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Всего за день с улицы Пушкина в Кишиневе вывезено 12 демонтированных рекламных панно. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Как отметил градоначальник, работы проводятся в связи с реконструкцией тротуаров на двух параллельных центральных улицах: Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Задействованы восемь бригад.

"Они выполняют ремонт по частям, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам. Сегодня демонтировали тротуарную плитку на улице Бодони напротив здания правительства. Старое покрытие будет сохранено и использовано повторно на других объектах. За этим процессом строго следят", -  подчеркнул Чебан.

Модернизация ждет также остановки общественного транспорта и уличное освещение.

Мэр проинформировал, что в ближайшие дни будут демонтированы рекламные щиты в периметре от проспекта Штефана чел Маре до улицы Иерусалимской. Там ремонт тротуаров стартует в начале сентября. 

Ранее ион чебан объявлял, что в Кишиневе появится новый регламент о размещении уличной рекламы, а также порядок ее утверждения. 

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