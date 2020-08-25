Дюжина за день: на столичной улице Пушкина демонтируют рекламные панно - фото

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Всего за день с улицы Пушкина в Кишиневе вывезено 12 демонтированных рекламных панно. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил примар (мэр) столицы Ион Чебан.

Как отметил градоначальник, работы проводятся в связи с реконструкцией тротуаров на двух параллельных центральных улицах: Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Задействованы восемь бригад.

"Они выполняют ремонт по частям, чтобы не создавать дискомфорт пешеходам. Сегодня демонтировали тротуарную плитку на улице Бодони напротив здания правительства. Старое покрытие будет сохранено и использовано повторно на других объектах. За этим процессом строго следят", - подчеркнул Чебан.

Модернизация ждет также остановки общественного транспорта и уличное освещение.

Мэр проинформировал, что в ближайшие дни будут демонтированы рекламные щиты в периметре от проспекта Штефана чел Маре до улицы Иерусалимской. Там ремонт тротуаров стартует в начале сентября.

Ранее ион чебан объявлял, что в Кишиневе появится новый регламент о размещении уличной рекламы, а также порядок ее утверждения.

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