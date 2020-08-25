Данные Минздрава: в стране подтвердили 530 новых случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 530 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты во вторник.

По данным ведомства, из числа новых случаев в пяти эпизодах речь идет об "импорте" инфекции в страну. Коронавирус "завезли" в трех случаях из Германии, еще по одному из Болгарии и Турции.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 34 358.

За минувшие 24 часа проведено 2 685 тестов, при этом первичных 2 074.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 29 медработников: 13 врачей, 14 медсестер и двух сотрудников вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 549 пациентов (из них 32 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

Из больниц выписаны 299 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 23 869 человек.

Зафиксированы еще 14 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 960.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova