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Anișoara Loghin

Анишоара Логин меняет судьбу - может перебраться в Россию

© Facebook / Anișoara Loghin
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200825/31436373/anishoara-login-menyaet-sudbu-mozhet-perebratsya-v-rossiyu.html

Ведущая телеканала Pro TV Анишоара Логин помолвлена. Ее избранник - футболист национальной сборной Молдовы Раду Гынсарь.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Телеведущая Анишоара Логин, бывшая супруга экс-примара Кишинева Дорина киртоакэ, обручилась. Ее избранником стал  игрок Национальной сборной Молдовы по футболу, 28-летний Раду Гынсарь. Он играет за российский клуб "Крылья Советов". 

О помолвке Гынсарь объявил в публикации на своей странице в сети Facebook.

Anișoara Loghin s-a logodoit
© Screenshot / Facebook / Radu Ginsari
Анишоара Логин и Раду Гынсарь объявили о помолвке
 

"Она сказала "Да" - написал футболист. 

Начало пандемии коронавируса застало молдавского полузащитника в Израиле, он играл за клуб Irino Kiryat. В лайве на Facebook Раду заявил, что самоизоляция далась ему нелегко, потому что возлюбленная не может приехать к нему в Израиль.

Раду Гынсарь - один из лучших бомбардиров в истории национальной сборной, на его счету семь голов. За свою карьеру он играл за клубы Academia, Zimbru, Sheriff, Hapoel Haifa, Kr.Sovetov и Ironi. В 2016 и 2017 годах в составе "Шерифа" становился чемпионом нашей страны. Трижды выигрывал Кубок Молдовы.

Обычно невесты и жены футболистов следуют за своей половиной туда, где размещаются клубы, за которые играют спортсмены. Информации о том, поедет ли  Логин за возлюбленным, когда тот вернется в сборную России, пока нет.

Дорин Киртоакэ и Анишоара Логин
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Замуж за либерала Дорина Киртоакэ, на тот момент возглавлявшего мэрию кишинева, Анишоара Логин вышла 20 мая 2016 года.

На свадьбе присутствовало солидное количество гостей, в том числе политики, депутаты, министры, мэры, журналисты. Однако брак не продержался и пяти месяцев. Сообщение о том, что супруги приняли решение развестись, Киртоакэ разместил на своей странице в Facebook 8 октября 2016 года.

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