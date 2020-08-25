Анишоара Логин меняет судьбу - может перебраться в Россию

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Телеведущая Анишоара Логин, бывшая супруга экс-примара Кишинева Дорина киртоакэ, обручилась. Ее избранником стал игрок Национальной сборной Молдовы по футболу, 28-летний Раду Гынсарь. Он играет за российский клуб "Крылья Советов".

О помолвке Гынсарь объявил в публикации на своей странице в сети Facebook.

© Screenshot / Facebook / Radu Ginsari Анишоара Логин и Раду Гынсарь объявили о помолвке

"Она сказала "Да" - написал футболист.

Начало пандемии коронавируса застало молдавского полузащитника в Израиле, он играл за клуб Irino Kiryat. В лайве на Facebook Раду заявил, что самоизоляция далась ему нелегко, потому что возлюбленная не может приехать к нему в Израиль.

Раду Гынсарь - один из лучших бомбардиров в истории национальной сборной, на его счету семь голов. За свою карьеру он играл за клубы Academia, Zimbru, Sheriff, Hapoel Haifa, Kr.Sovetov и Ironi. В 2016 и 2017 годах в составе "Шерифа" становился чемпионом нашей страны. Трижды выигрывал Кубок Молдовы.

Обычно невесты и жены футболистов следуют за своей половиной туда, где размещаются клубы, за которые играют спортсмены. Информации о том, поедет ли Логин за возлюбленным, когда тот вернется в сборную России, пока нет.

Замуж за либерала Дорина Киртоакэ, на тот момент возглавлявшего мэрию кишинева, Анишоара Логин вышла 20 мая 2016 года.

На свадьбе присутствовало солидное количество гостей, в том числе политики, депутаты, министры, мэры, журналисты. Однако брак не продержался и пяти месяцев. Сообщение о том, что супруги приняли решение развестись, Киртоакэ разместил на своей странице в Facebook 8 октября 2016 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova