Республиканский стадион Кишинева: утерянная жемчужина молдавской столицы

История Республиканского стадиона Кишинева: что было на месте этого спортивного объекта, и какое будущее его ждет.

КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Дата в истории: 25 августа 1952 года в Кишиневе открылся Республиканский стадион. Эта арена долгое время была спортивным символом страны. Сейчас она превратилась в пустырь. У жителей столицы щемит сердце при виде развалин стадиона, который ждет реставрации с 2006 года.

© Sputnik / Osmatesco Республиканский стадион в Кишиневе

Не многие знают, но на месте легендарного стадиона пару столетий назад находился сенной рынок.

"В XIX веке на месте, где сейчас находится Республиканский стадион, была Сенная площадь. На этой территории продавали сено. В межвоенный период на этом месте выращивали сельскохозяйственные культуры для нужд города. После войны этот участок отдали под строительство Республиканского стадиона. Работы начались в 1950-м. Строительство длилось два года", - рассказал директора Национального агентства инспектирования и реставрации памятников Ион Штефэницэ.

Изначально боковых трибун на Республиканском стадионе не было. Их появление обусловлено спортивными успехами команды "Буревестник" - нынешнего "Зимбру". В 1956 году "Буревестник" вышел в элитный дивизион Советского Союза. В результате Совет министров Молдавской ССР издал указ, обязывающий строителей в двухмесячный срок достроить стадион и добавить боковые трибуны. Обновление произошло уже в 1956 году.

© Photo : Прислал Ион Штефаницэ Республиканский стадион Кишинева

В результате был построен настоящий спортивный комплекс, включавший футбольное поле, беговые дорожки, легкоатлетический манеж (размером 80 на 8 метров), надувной спортзал (40 на 20 метров), спортзалы для занятия борьбой и тяжелой атлетикой. Пространство под трибунами также было использовано максимально эффективно - там располагались помещения Республиканского спортивно-медицинского центра, залы для общефизической подготовки, раздевалки, велосипедная база.

© Photo : Прислал Ион Штефаницэ Республиканский стадион Кишинева

Трибуны гигантского по тем временам стадиона были рассчитаны на 21 580 мест. Там проводились разные спортивные мероприятия на высшем уровне - матчи Чемпионата СССР по футболу, открытия спартакиад МССР, республиканские спортивные игры молодежи, различные спортивные праздники, чемпионаты и первенства СССР по разным видам спорта, международные встречи сборных команд по легкой атлетике.

В 1974 году спортивный комплекс был реконструирован и обновлен - на территории Республиканского стадиона были организованы спортивные секции: по футболу, легкой и тяжелой атлетике, теннису.

С 1991 года, в независимой Молдове, Республиканский стадион стал единственным, на котором было разрешено проводить домашние матчи сборной страны. Уже в то время он не соответствовал общеевропейским нормам для стадионов подобного уровня. Единственное, что было сделано для ремонта спортивного сооружения, — вместо старых деревянных скамеек установили пластиковые сиденья.

В 2006 году правительство под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Работы должны были выполнить центральные и местные власти. Однако спустя год арену разрушили. В правительстве тогда заявили, что на месте руин появится современный спортивный комплекс на 20 тысяч мест, с огромной парковкой и отелем.

"С 2006 года стадион начал приходить в запустение", - сказал Штефэницэ.

Это место стало притоном для лиц без определенного места жительства. Одно время территорию использовали и как свалку – сюда свозился растительный мусор, собранный с некоторых улиц Кишинева.

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В 2017 году на территории стадион произошел крупнейшее возгорание. По тревоге был поднят весь гарнизон столичных пожарных. В общей сложности пламя охватило около шести тысяч квадратных метров веток, складированных на стадионе после апрельского снегопада, когда под тяжестью снега пострадали тысячи деревьев. С огнем спасатели боролись в течение пяти часов.

Стена искусств Республиканского стадиона

Не обошло заброшенный спорткомплекс и такое явление уличного искусства как граффити. Настенная живопись тут можно встретить разную от настоящих картин до "баловства" художников.

Часть картин были изображены в рамках нескольких проектов.

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стене Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стене Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco

Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева © Sputnik / Osmatesco 1 / 25 © Sputnik / Osmatesco Граффити на стенах Республиканского стадиона Кишинева

Решение о продаже

Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии. И, хотя за ликвидацию спортивного объекта высказались не все депутаты, этого оказалось достаточно. Президент страны Игорь Додон выступал против этой инициативы и дважды возвращал проект в парламент. Но несмотря на мнение главы республики, сделке о продаже стадиона дали "зеленый свет". Вместо президента закон о продаже Республиканского стадиона подписал на тот момент спикер парламента Андриан Канду.

Депутаты решили передать землю по рыночной стоимости, но цена на него в документе не была прописана. На данный момент вопрос со сделкой заморожен нынешним кабинетом министров.

"Мы предложили партнерам из США выбрать другой участок. Они настаивают на этом. Они говорят, что это было обязательством, которое взяли на себя предыдущие правительства. Напомню, правительство Филипа, а потом кабмин Майи Санду подписали все документы. У Молдовы, согласно этим документам, есть обязательства перед США", — заявил ранее глава государства Игорь Додон в рамках рубрики "Президент отвечает".

Он отметил, что правительство Иона Кику ничего не подписывало и "заморозило" выполнение тех обязательств, которые были взяты другими кабинетами министров ранее.

"Проблема еще в том, что этот участок находится в плачевном состоянии. Порядка 25% территории вокруг участка уже стали частными... Нужно побыстрее найти такое решение, которое приняли бы жители Кишинева. С американцами мы будем дальше вести переговоры ", — добавил Додон.

© Sputnik / Miroslav Rotari Республиканский стадион в Кишиневе

Будущее стадиона

По словам директора Национального агентства инспектирования и реставрации памятников, вопрос передачи земельного участка, на котором находится Республиканский стадион американскому посольству можно было бы рассматривать при условии, что территорию возле здания дипмиссии благоустроят, разбив большую зеленую зону.

"Если все-таки будет принято решение сохранить этот объект, как стадион, то как большая спортивная площадка он уже не может быть использован. Потому что будут огромные пробки. Он находится в самом центре Кишинева. Поэтому целесообразнее в этом случае сделать небольшие площадки для игры в бадминтон, баскетбол, волейбол и так далее. В таком виде этот проект можно развивать", - сказал Ионицэ.

Сносить при этом полностью спортивный объект не нужно, считает специалист.

"Ворота стадиона мы сможем восстановить. Потому что они ценны с точки зрения архитектуры и истории. Я бы не торопился там что-то рушить, а сохранил бы все части – официальный вход со стороны улиц Тигина (ранее Бендерская – ред.) и Измаильская", - сказал собеседник.

По его словам, также можно восстановить и здание, расположенное на улице М. Когэлничану.

Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева по улице Тигина, 12, и занимает площадь 5,1814 гектара.

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