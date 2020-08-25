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Первый звонок, иллюстративное фото.

В правительстве Молдовы обсудили, как дети начнут учебу 1 сентября

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200825/31438419/v-pravitelstve-moldovy-obsudili-kak-deti-nachnut-uchebu-1-sentyabrya.html

Во вторник прошло заседание Национального совета по правам ребенка, где обсуждались меры эпидемической безопасности, которые намерены предпринять профильные ведомства для защиты учеников от инфицирования COVID-19 в помещениях гимназий и лицеев республики.

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Основной темой заседания стало обсуждение мер предосторожности, которые намеревается предпринять государство в связи с опасности распространения коронавируса нового типа в учебных заведениях страны. 

"Через несколько дней начнется новый учебный год. Мы, участники этого заседания, а также родители и педагоги заняты определением наилучшего механизма по обучению детей в школах в условиях пандемии. Нацкомиссия по чрезвычайной ситуации в здравоохранении постановила, что занятия в школах возможны с 1 сентября при соблюдении четких карантинных мер", - заявил глава правительства Ион Кику.

Премьер также назвал нынешний период непростым с эпидемиологической точки зрения, отметив рост числа случаев заболеваемостью коронавирусом нового типа в последние две недели.

Школьник во время дистанционного обучения дома.
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В свою очередь, глава Минздрава Виорика Думбрэвяну сообщила, что 95 процентов образовательных учреждений страны уже обеспечены термометрами и спиртосодержащими средствами, необходимыми для дезинфекции. Чиновница заверила премьера, что к началу учебного года все гимназии и лицеи будут обеспечены всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты полностью.

Сейчас проходит процесс подготовки специалистов, которые будут проверять педагогические коллективы и детей перед тем, как они зайдут в помещения школ. 

Особое внимание на данном этапе в правительстве уделяют электронному онлайн-образованию педагогов - 72 процента из них уже прошли курсы. Более того, власти страны запустили пилотный проект - теперь каждый учитель должен будет заполнять электронный журнал, внося туда четкую информацию и отчет о знаниях, которые получил каждый из учеников. В некоторых случаях педагоги будут работать дольше обычного, проводя до 27 уроков в неделю.

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Теги:
меры безопасности, процесс, учеба, дети, правительство


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