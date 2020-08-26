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Кишинев

Погодные рекорды Молдовы 26 августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31438526/pogodnye-rekordy-moldovy-26-avgusta.html

В Госгидрометеослужбе страны представили данные о самой высокой и максимально низкой температуре 26 августа.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Самый высокий показатель температуры воздуха, установленный на территории Молдовы 26 августа, зарегистрирован всего восемь лет назад, свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны. 

Лес
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По информации метеорологов, 26 августа 2012 года столбик термометра в тени поднялся до +36 градусов по Цельсию. 

А вот температурный минимум на территории Молдовы в этот день зарегистрировали почти полвека назад. В 1971 году столбик термометра прогрелся всего до +7,3 градуса.

Разница между минимумом и максимумом температуры, зафиксированной в разные годы 26 августа, составляет 28,7 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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