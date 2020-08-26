Выборы президента Молдовы в условиях пандемии COVID-19: что будет с явкой

Аналитики отмечают, что пандемия коронавируса нового типа может повлиять на явку избирателей на президентских выборах.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президентские выборы этой осенью могут быть ознаменованы уклонением избирателей от участия в голосовании. Такого мнения придерживается политолог Игорь Волницкий. Аналитик считает, что пандемия COVID-19 повлияет на настроения граждан.

"Выборы президента, которые у нас намечаются, будут специфичны, на них повлияет пандемия. Склонен думать, что у нас будет беспрецедентный абсентеизм. Люди предпочтут оставаться дома, исходя из необходимости беречь свое здоровье и членов семьи", - отметил Волницкий.

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Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

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