10:29 26 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Выборы. Архивное фото

Выборы президента Молдовы в условиях пандемии COVID-19: что будет с явкой

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (79)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31440265/vybory-prezidenta-moldova-usloviyakh-pandemii-covid19-chto-budet-s-yavkoy.html

Аналитики отмечают, что пандемия коронавируса нового типа может повлиять на явку избирателей на президентских выборах.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президентские выборы этой осенью могут быть ознаменованы уклонением избирателей от участия в голосовании. Такого мнения придерживается политолог Игорь Волницкий. Аналитик считает, что пандемия COVID-19 повлияет на настроения граждан.

"Выборы президента, которые у нас намечаются, будут специфичны, на них повлияет пандемия. Склонен думать, что у нас будет беспрецедентный абсентеизм. Люди предпочтут оставаться дома, исходя из необходимости беречь свое здоровье и членов семьи", - отметил Волницкий.

Президентские выборы - 2020: что показывают рейтинги политиков>>>

Виорика Думбрэвяну
© Sputnik / Rodion Proca
Думбрэвяну в интервью Sputnik: есть ли причины для отмены выборов в Молдове
Выборы президента Молдовы намечены на 1 ноября нынешнего года.

Последний раз главу государства в Молдове избирали в конце 2016 года. Тогда на выборах победил кандидат от Партии социалистов Игорь Додон. Его оппонентом выступала лидер партии "Действие и солидарность" (PAS) Майя Санду. Додон принял присягу 23 декабря 2016 года.

Согласно Конституции страны, президент Молдовы избирается на четырехлетний срок и вступает в должность со дня принесения присяги.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Выборы президента Молдовы: подробности (79)

По теме

Выборы президента Молдовы - 2020: что надо знать избирателям
Макароны, рис и гречка: почему перед выборами в Молдове подкупают избирателей


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Подготовка молдавских школ к первому сентября
Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото
Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт Грузии
Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт
На президентском посту
Президенты независимой Молдовы: кто руководил страной

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться