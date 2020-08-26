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Игорь Додон

Президент Молдовы заявил о незыблемости государственности страны

© Sputnik / Osmatesco
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31442862/prezident-moldovy-zayavil-o-nezyblemosti-gosudarstvennosti-strany.html

Глава государства подчеркнул, что выступает за продвижение молдавской идентичности, истории Молдовы и молдавского языка.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что категорически не поддерживает тех, кто выступает за ликвидацию государственности республики или за вступление в военный блок. Об этом он заявил на брифинге в среду, представляя отчет о трех с половиной годах деятельности на посту главы государства.

"Известно, что у государства нет будущего, если не будет делаться все возможное для того, чтобы консолидировать свою государственность. Моя позиция такова – я категорически против тех, кто выступает за ликвидацию государственности Молдовы, категорически против тех, кто хочет, чтобы республика превратилась в базу НАТО или стала членом другого военного блока", - сказал Додон.

Igor Dodon la ONU
© REUTERS / LUCAS JACKSON
Додон призвал с трибуны ООН признать фактический нейтралитет Молдовы
По словам президента, он настаивает на продвижении молдавской идентичности, истории Молдовы и молдавского языка. "Это святые вещи", - подчеркнул глава государства.

Молдова — внеблоковая страна. Согласно Конституции, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года Молдова сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В Кишиневе действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Игорь Додон.

К слову, глава республики в рамках своего выступления на 74-й Генеральной ассамблеи ООН осенью 2019 года заявил о необходимости признания статуса нейтралитета Молдовы. Додон тогда подчеркнул, что республика – миролюбивая страна, придерживающаяся нейтралитета, и готова сотрудничать со всеми.

Соцопросы показывают, что большинство граждан республики выступают против вступления республики в НАТО.

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