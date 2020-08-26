Семьи медработников, умерших при борьбе с COVID-19, будут получать пособия

Семьи погибших при борьбе с пандемией COVID-19 работников системы здравоохранения в Молдове получат помощь от государства.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Семьи медработников, которые погибли при борьбе с COVID-19, не останутся без помощи государства. Им будут выплачивать пособия в связи с потерей кормильца. Проект закона и регламент по выплате данной денежной помощи утвердили на заседании правительства в среду.

Право на получение пособия получат супруги медработников (сроком на 5 лет) и дети (до достижения совершеннолетия, а также в случае, если продолжат обучение на дневном отделении, но не позднее 23 лет).

"Если у погибшего нет указанных выше родственников, то пособие не пропадет и перейдет к родителям медика", - уточнила в ходе заседания глава Минздрава Вилорика Думбрэвяну.

Размер выплат определяется в соответствии с категорией родства. Для супруга это 50% от расчетной базы, для детей - 75% на каждого потомка, для родителей - в размере 50% от расчетной базы.

Согласно положениям решения, расчетная база пособия - это среднемесячный задекларированный доход погибшего медработника за последний год перед смертью.

В то же время в проекте предусмотрено, что размер начисленного пособия не может быть менее 50% от размера среднемесячной заработной платы по экономике на дату расчета пособия.

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Расходы на реализацию данного решения будут покрываться за счет средств из государственного бюджета. Выплаты будет производить Национальная касса социального страхования.

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