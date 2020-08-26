13:30 26 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Защитная маска рядом с бутылкой с антибактериальным гелем

Семьи медработников, умерших при борьбе с COVID-19, будут получать пособия

© AFP 2020 / JOEL SAGET
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1808)
88 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31442919/semiy-medrabotnikov-umershikh-ot-covid-19-budut-poluchat-posobiya.html

Семьи погибших при борьбе с пандемией COVID-19 работников системы здравоохранения в Молдове получат помощь от государства.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Семьи медработников, которые погибли при борьбе с COVID-19, не останутся без помощи государства. Им будут выплачивать пособия в связи с потерей кормильца. Проект закона и регламент по выплате данной денежной помощи утвердили на заседании правительства в среду.

Право на получение пособия получат супруги медработников (сроком на 5 лет) и дети (до достижения совершеннолетия, а также в случае, если продолжат обучение на дневном отделении, но не позднее 23 лет).

"Если у погибшего нет указанных выше родственников, то пособие не пропадет и перейдет к родителям медика", - уточнила в ходе заседания глава Минздрава Вилорика Думбрэвяну.

Размер выплат определяется в соответствии с категорией родства. Для супруга это 50% от расчетной базы, для детей - 75% на каждого потомка, для родителей - в размере 50% от расчетной базы.

Молдавские леи
© Sputnik / Yana Zaharova
Пособия для социально уязвимых: что изменится в расчетах

Согласно положениям решения, расчетная база пособия - это среднемесячный задекларированный доход погибшего медработника за последний год перед смертью.

В то же время в проекте предусмотрено, что размер начисленного пособия не может быть менее 50% от размера среднемесячной заработной платы по экономике на дату расчета пособия.

НКСС выделила деньги на второй транш пособий по временной нетрудоспособности>>>

Расходы на реализацию данного решения будут покрываться за счет средств из государственного бюджета. Выплаты будет производить Национальная касса социального страхования.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1808)

По теме

Изменения в диагностике и лечении COVID-19 в Молдове: решение медиков
Куда поселят туристов из Молдовы, заболевших COVID-19 в Турции
Мурашко назвал сроки набора пациентов для испытаний вакцины от COVID-19


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Подготовка молдавских школ к первому сентября
Как молдавские школы готовятся к новому учебному году – фото
Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт Грузии
Город заброшенных санаториев: как сейчас выглядит известный советский курорт
На президентском посту
Президенты независимой Молдовы: кто руководил страной

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться