Додон об отношениях с Москвой: Россия - стратегический партнер Молдовы

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон заявил, что за три с половиной года своего президентства он сделал все возможное, чтобы восстановить экономические отношения с Российской Федерацией. Об этом он сообщил на брифинге в среду, представляя отчет о трех с половиной годах деятельности на посту главы государства.

Додон отметил, что Россия - стратегический партнер республики.

"Удалось существенно увеличить экспорт овощей в шесть раз, яблок – на 67%. Благодаря дискуссиям, которые у меня были с руководством РФ, наши производители ежегодно экономят порядка 300 миллионов леев, потому что не платят пошлины на въезде в Россию", - сказал президент.

Глава государства обратил внимание на то, что за последние годы состоялось два молдавско-российских экономических форума, благодаря которым были подписаны десятки соглашений.

По данным Нацбюро статистики, внешнеторговый оборот Молдовы с РФ за 2019 год составил 941,67 миллиона долларов США и по сравнению с 2018 годом увеличился на 0,3% или на 2,44 миллиона долларов. По величине объема торгового оборота Россия заняла второе место среди внешнеторговых партнеров Молдовы, с удельным весом в общем объеме товарооборота 10,92%.

Объем экспорта из Молдовы в Россию составил 249,8 миллиона долларов США. По сравнению с 2018 годом, экспорт товаров увеличился на 14,3% или на 31,2 миллиона долларов. Россия заняла третье место среди стран, с которыми РМ осуществляла экспортную деятельность, с долей 8,9% в общем объеме экспорта страны.

Объем импорта из РФ в прошлом году был на уровне 691,7 миллиона долларов и по сравнению с 2018-м снизился на 4% или на 29 миллионов долларов. Россия заняла второе место среди стран, с которыми Республика Молдова осуществляла импортную деятельность, с долей 11,8% в общем объеме импорта страны.

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