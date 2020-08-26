Кику: режим ЧП в здравоохранении могут продлить до 15 сентября

Режим чрезвычайного положения, который действует до 31 августа намерены продлить до 15 сентября, такое решение власти могут принять в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. В Молдове намерены продлить чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 сентября. Такое заявление сделал по итогам заседания правительства в среду премьер-министр Ион Кику.

По словам главы кабмина, соответствующую меру планируется принять на ближайшем заседании Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

"Сегодня состоится заседание Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, чтобы предложить продлить чрезвычайное положение в здравоохранении еще на 15 дней, то есть до 15 сентября", - подчеркнул Кику.

Он еще раз обратился ко всем жителям страны и напомнил о необходимости соблюдения всех мер безопасности.

"Количество новых случаев выросло значительно. На этой неделе мы ждем антирекорды, наблюдая за количеством обращений в центр COVID-19", - добавил премьер.

Он подчеркнул, что система здравоохранения Молдовы уже дошла до предела своих возможностей по госпитализации и лечению пациентов с COVID-19. По данным Кику, уже все места для таких пациентов заполнены.

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С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа.

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