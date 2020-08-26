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Президент Молдовы Игорь Додон

Сколько Додон потратил на свои зарубежные визиты: каковы результаты поездок

© Sputnik /
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31445773/skolko-dodon-potratil-na-svoi-zarubezhnye-vizity-kakovy-rezultaty-poezdok.html

Как рассказал глава государства, за годы его президентства на зарубежные поездки потрачено чуть больше пяти миллионов леев.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о расходах на свои визиты за рубеж и об эффективности этих поездок для государства.

"За три года расходы администрации президента на поездки составили 5,2 миллиона леев, но возвращены в государственный бюджет 5,5 миллиона леев, которые президент страны не использовал на чартеры, билеты в бизнес-класс, затраты на перелет членов семьи. Никогда глава государства не летал бизнес-классом или на частном самолете", - заявил Додон на брифинге в среду, представляя отчет о трех с половиной годах деятельности на посту президента.

Прямой эффект для Молдовы  от зарубежных поездок президента, на которые было потрачено 5,2 миллиона леев, превысил 500 миллионов леев, пояснял Додон.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Додон рассказал об отношениях Молдовы с Россией и помощи от Запада и Востока

Затраты за 2017 год и практические результаты поездок

"В 2017-м из госбюджета на заграничные визиты администрации президента были выделены 3,5 миллиона леев, при этом потрачены – 1,35 миллиона, а возвращены в бюджет – 1,5 миллиона леев. Положительный эффект от визитов за этот период превысил четыре миллиона леев", - сказал Додон.

В отчете указано, что за 2017 год проведены переговоры с Россией по миграционной амнистии, которой воспользовались более 160 тысяч граждан.

"В отношении 148-150 тысяч соотечественников применена процедура миграционной амнистии на основании статьи 26, а к более чем 12 тысячам граждан – на основании статьи 27.2. В результате предпринятых мер и договоренностей президента Молдовы и лидера России Владимира Путина более 180 агропродовольственных компаний экспортировали свою продукцию на рынок РФ", - отмечено в докладе главы государства.

В 2017 году, согласно этому отчету, существенно вырос экспорт фруктов и овощей, в том числе винограда в 18 раз, яблок в 2 раза, абрикосов, вишни и черешни в 1,4 раза, экспорт вина увеличился на 50%.

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© Sputnik / Miroslav Rotari
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"В то же время экспортеры агропродовольственной продукции получили право отправлять ее через таможенные пункты России, что значительно упростило процесс экспорта", - сказано в тексте документа.

Кроме того, в результате встречи президента республики с белорусским лидером Молдова получила партию сельхозтехники и коммунальной спецтехники на общую сумму 3,3 миллиона лея. А по итогам поездки в Азербайджан стартовал полностью финансируемый этой страной проект строительства художественной школы в городе Чадыр-Лунга. Стоимость проекта после выполнения 90% работ составляет 1,4 миллиона леев.

Расходы за 2018 год

В 2018 году из госбюджета Молдовы на заграничные визиты администрации президента выделили четыре миллиона леев, при этом потрачены – два миллиона и столько же возвращены обратно. Практический результат таков:

  • ремонт здания администрации президента Молдовы полностью обеспечен правительством Турции. Стоимость составила порядка 9,5 миллиона евро (около 190 миллионов леев);
    Коммунальная спецтехника из России в Кишиневе.
    © Photo : Facebook / Dodon Igor
    Спецтехника, подаренная Россией, начала мыть улицы в Кишиневе
  • Россия выделила республике партию коммунальной спецтехники, состоящую из 12 КАМАЗов эко-класса, два из которых передали Кишиневу, а по одному в Бельцы, Окницу, Бричаны, Купчинь, Флорешты, Сороки, Комрат, Конгаз, Тараклию и Басарабяску. Общая стоимость техники – 20,628 миллиона леев.

Затраты за 2019 год

В 2019 году на эти же цели из государственного бюджета выделили 4,1 миллиона леев, а вернули обратно два миллиона. По итогам визитов за рубеж:

  • с 1 января 2019 года отменены таможенные пошлины на пять категорий агропродовольственной продукции, экспортируемой на рынок России. В результате этих действий отправка овощей увеличилась в 6,6 раза, экспорт яблок – на 67%. Объем экспорта консервированной продукции вырос за отчетный период в 1,5 раза, объем экспорта винодельческой продукции – на 52%. Отменили таможенные пошлины на ввоз на рынок РФ. В 2019 году было сэкономлено порядка 300 миллионов леев;
  • по итогам встречи с вице-президентом Японского агентства по международному сотрудничеству Дзюнити Ямадой обсуждались три проекта, направленные на рассмотрение правительству Японии: модернизация оборудования для пожарных (на сумму 14 миллионов долларов США); строительство Агропродовольственного центра Кишинева; модернизация сельскохозяйственной техники и оборудования посредством механизма официальной помощи по развитию на сумму 30 миллионов долларов США на 40 лет под 0,1%.

Расходы с начала 2020-го

В нынешнем году на заграничные визиты президента в бюджете предусмотрено 1,8 миллиона леев. Из них потрачено 0,6 миллиона. Чего удалось добиться по итогам этих поездок:

  • пересмотр кредитного соглашения с РФ на 200 миллионов евро для поддержки экономики Молдовы;
    Встреча Игоря Додона и Дмитрия Козака
    © Sputnik / Miroslav Rotari
    Российский кредит и помощь в виде дизтоплива: Додон встретился с Козаком
  • продление льгот на беспошлинные поставки молдавских товаров. Это означает, что с 1 июля фрукты, овощи, консервы и винодельческая продукция из Молдовы поставляются на российский рынок без таможенных пошлин, что дает отечественным производителям возможность сэкономить не менее 20–25 миллионов евро в год;
  • переговоры по решению проблемы выдачи разрешений (дозволов) на транзит товаров из Молдовы в РФ через Украину;
  • рассмотреть возможность предоставления российской гуманитарной помощи в виде дизельного топлива для сельскохозяйственных предприятий, которые пострадали от беспрецедентной засухи в этом году.

На протяжении президентского мандата Додон совершил 70 поездок за пределы республики, из которых: 64 рабочих и 6 официальных визитов.

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