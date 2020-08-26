Сколько Додон потратил на свои зарубежные визиты: каковы результаты поездок

Как рассказал глава государства, за годы его президентства на зарубежные поездки потрачено чуть больше пяти миллионов леев.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон рассказал о расходах на свои визиты за рубеж и об эффективности этих поездок для государства.

"За три года расходы администрации президента на поездки составили 5,2 миллиона леев, но возвращены в государственный бюджет 5,5 миллиона леев, которые президент страны не использовал на чартеры, билеты в бизнес-класс, затраты на перелет членов семьи. Никогда глава государства не летал бизнес-классом или на частном самолете", - заявил Додон на брифинге в среду, представляя отчет о трех с половиной годах деятельности на посту президента.

Прямой эффект для Молдовы от зарубежных поездок президента, на которые было потрачено 5,2 миллиона леев, превысил 500 миллионов леев, пояснял Додон.

Затраты за 2017 год и практические результаты поездок

"В 2017-м из госбюджета на заграничные визиты администрации президента были выделены 3,5 миллиона леев, при этом потрачены – 1,35 миллиона, а возвращены в бюджет – 1,5 миллиона леев. Положительный эффект от визитов за этот период превысил четыре миллиона леев", - сказал Додон.

В отчете указано, что за 2017 год проведены переговоры с Россией по миграционной амнистии, которой воспользовались более 160 тысяч граждан.

"В отношении 148-150 тысяч соотечественников применена процедура миграционной амнистии на основании статьи 26, а к более чем 12 тысячам граждан – на основании статьи 27.2. В результате предпринятых мер и договоренностей президента Молдовы и лидера России Владимира Путина более 180 агропродовольственных компаний экспортировали свою продукцию на рынок РФ", - отмечено в докладе главы государства.

В 2017 году, согласно этому отчету, существенно вырос экспорт фруктов и овощей, в том числе винограда в 18 раз, яблок в 2 раза, абрикосов, вишни и черешни в 1,4 раза, экспорт вина увеличился на 50%.

"В то же время экспортеры агропродовольственной продукции получили право отправлять ее через таможенные пункты России, что значительно упростило процесс экспорта", - сказано в тексте документа.

Кроме того, в результате встречи президента республики с белорусским лидером Молдова получила партию сельхозтехники и коммунальной спецтехники на общую сумму 3,3 миллиона лея. А по итогам поездки в Азербайджан стартовал полностью финансируемый этой страной проект строительства художественной школы в городе Чадыр-Лунга. Стоимость проекта после выполнения 90% работ составляет 1,4 миллиона леев.

Расходы за 2018 год

В 2018 году из госбюджета Молдовы на заграничные визиты администрации президента выделили четыре миллиона леев, при этом потрачены – два миллиона и столько же возвращены обратно. Практический результат таков:

ремонт здания администрации президента Молдовы полностью обеспечен правительством Турции. Стоимость составила порядка 9,5 миллиона евро (около 190 миллионов леев); © Photo : Facebook / Dodon Igor Спецтехника, подаренная Россией, начала мыть улицы в Кишиневе

Россия выделила республике партию коммунальной спецтехники, состоящую из 12 КАМАЗов эко-класса, два из которых передали Кишиневу, а по одному в Бельцы, Окницу, Бричаны, Купчинь, Флорешты, Сороки, Комрат, Конгаз, Тараклию и Басарабяску. Общая стоимость техники – 20,628 миллиона леев.

Затраты за 2019 год

В 2019 году на эти же цели из государственного бюджета выделили 4,1 миллиона леев, а вернули обратно два миллиона. По итогам визитов за рубеж:

с 1 января 2019 года отменены таможенные пошлины на пять категорий агропродовольственной продукции, экспортируемой на рынок России. В результате этих действий отправка овощей увеличилась в 6,6 раза, экспорт яблок – на 67%. Объем экспорта консервированной продукции вырос за отчетный период в 1,5 раза, объем экспорта винодельческой продукции – на 52%. Отменили таможенные пошлины на ввоз на рынок РФ. В 2019 году было сэкономлено порядка 300 миллионов леев;

по итогам встречи с вице-президентом Японского агентства по международному сотрудничеству Дзюнити Ямадой обсуждались три проекта, направленные на рассмотрение правительству Японии: модернизация оборудования для пожарных (на сумму 14 миллионов долларов США); строительство Агропродовольственного центра Кишинева; модернизация сельскохозяйственной техники и оборудования посредством механизма официальной помощи по развитию на сумму 30 миллионов долларов США на 40 лет под 0,1%.

Расходы с начала 2020-го

В нынешнем году на заграничные визиты президента в бюджете предусмотрено 1,8 миллиона леев. Из них потрачено 0,6 миллиона. Чего удалось добиться по итогам этих поездок:

пересмотр кредитного соглашения с РФ на 200 миллионов евро для поддержки экономики Молдовы; © Sputnik / Miroslav Rotari Российский кредит и помощь в виде дизтоплива: Додон встретился с Козаком

продление льгот на беспошлинные поставки молдавских товаров. Это означает, что с 1 июля фрукты, овощи, консервы и винодельческая продукция из Молдовы поставляются на российский рынок без таможенных пошлин, что дает отечественным производителям возможность сэкономить не менее 20–25 миллионов евро в год;

переговоры по решению проблемы выдачи разрешений (дозволов) на транзит товаров из Молдовы в РФ через Украину;

рассмотреть возможность предоставления российской гуманитарной помощи в виде дизельного топлива для сельскохозяйственных предприятий, которые пострадали от беспрецедентной засухи в этом году.

На протяжении президентского мандата Додон совершил 70 поездок за пределы республики, из которых: 64 рабочих и 6 официальных визитов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova