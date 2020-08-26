Социальный опрос: почему население Молдовы стремительно беднеет

Большая часть населения, несмотря на 29 лет независимости, по-прежнему, проживает у черты бедности, либо – за ней. Это данные социологов. Корреспондент Sputnik Молдова разбирался, почему это происходит, и куда делся средний класс.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. К очередной годовщине независимости молдавские социологи провели масштабное исследование, подробно изучив социальное положение граждан Молдовы, уточнив, какими доходами и материальными благами располагают жители страны, и почему многие из них живут от зарплаты до другой, стараясь экономить на всем и отказывая себе в самом необходимом.

Так, согласно исследованию, в республике проживает лишь 2 процента очень богатых людей. Как правило, - это владельцы среднего и крупного бизнеса, предприниматели, сколотившие свое богатство в неразберихе и хаосе “шальных 90-х”.

“Порядка 10 процентов граждан идентифицируют себя, как средний класс – у них есть возможность купить автомобиль, есть вклады в банках. Также они, как правило два раза в год отдыхают за рубежом”, - заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова председатель Ассоциации социологов и демографов республики Виктор Мокану. © Sputnik / Miroslav Rotari Шеларь: ждет ли жителей Молдовы участь оказаться за чертой бедности

Порядка двух третей населения страны, по утверждению эксперта, находятся по уровню дохода и обеспеченности либо близко к черте бедности, либо за ней, получая ежемесячно сумму близкую к средней зарплате по экономике, которая составляет порядка 5 800 леев, либо еще меньше – вплоть до 3 000 леев.

"Крайне бедными людьми, практически нищими, является треть населения страны. Мы составили социальный портрет очень бедного человека в Молдове. Это – сельский житель пожилого возраста, от 65 лет и выше, в семье которого живет от 5 и более человек. Он не образован, у него – начальное или незаконченное среднее образование. Это многодетные семьи с одним родителем", - отметил собеседник.

Эксперты, исследуя данные о социальном разделении граждан страны по материальному критерию, прежде всего, брали во внимание доходы жителей страны, их имущество, уровень их образования. Также во внимание берется образ жизни гражданина, может ли он себе позволить отдохнуть за рубежом.

Социологи также отметили факторы, которые привели жителей страны к тотальной бедности: весь период независимости страну сотрясала политическая нестабильность, не всегда удавалось удачно внедрять реформы.

Как результат – Молдова официально является одной из самых бедных стран Европы. Из-за низкого уровня ежемесячного дохода многие граждане предпочитают покидать страну, в результате чего у нас фиксируют наиболее высокий уровень миграции среди европейских стран, когда население, составляющее активную, трудоспособную часть, массово выезжает за рубеж. И, по данным соцопроса, такие тенденции продолжатся в ближайшие годы.

“Из-за бедности из Молдовы уезжают молодые люди, которые могли участвовать в формировании бюджета и отчислять налоги, работать на развитие совей страны, а не других государств. В XXI веке и Молдова, и другие государства должны стремиться к построению информационного общества, но с отъездом из страны молодежи для нас это становится несбыточной мечтой”, - рассказал Мокану.

Деиндустриализация, переход от плановой социалистической экономики к капиталистической, эпоха “дикой приватизации”, развал инфраструктуры в селах, проведенная реформа “Пэмынт” (в народе прозванная “Мормынтом” – “Могила” (рус.) – ред.), в результате которой молдавские поля были исполосованы на индивидуальные квоты, а машинно-тракторные станции растащены до последнего винта, привели к отсутствию рабочих мест в регионах и тотальной бедности.

“По статистике 59 процентов населения страны трудятся в сельской местности, в результате этой программы был уничтожен производственный базис молдавского села, власть в конце 90-х фактически архаизировала сельское хозяйство. А бедность в сельской местности стала прямым следствием этого процесса. Крестьянство сегодня у нас нищенствует”, - отметил Мокану.

Жители страны назвали проблемы, которые наиболее их беспокоят. На первом месте - бедность, отсутствие денег и высокие цены на продукты первой необходимости.

На втором месте своеобразного рейтинга явлений, которые больше всего беспокоят жителей Молдовы, - коронавирус нового типа и ситуация в секторе здравоохранения.

В тройку "лидеров" попали экономическая ситуация и безработица. Также граждан республики настораживают уровень коррупции и вывод из банковской системы страны одного миллиарда долларов, будущее детей, демографическая ситуация, миграция населения, проблемы социальной инфраструктуры и экологии.

Применительно к Молдове эксперты, однако, отмечают, что наш средний класс - очень узкая прослойка между массой бедных граждан и небольшим количеством богатых.

Как рассказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова экономический эксперт Вячеслав Ионицэ, недавно Молдова столкнулась с таким феноменом, как отток представителей среднего класса за рубеж. То есть теперь мигрантами становятся не только бедные, но и граждане, чей материальный достаток позволяет вполне благополучно жить в Молдове.

"В прошлом году началась вторая волна миграции. Под второй волной мы подразумеваем отток не бедных граждан, а именно среднего класса", - сказал Ионицэ.

Качество жизни в этом процессе – существенный фактор. Что толку, что у молдавского "среднего класса" высокие доходы, если в стране не развита инфраструктура, государство не может предоставить элементарные бытовые условия, добавил эксперт.

Сегодня социологи, демографы и экономисты утверждают: государство должно быть заинтересовано в благополучии среднего класса. Ведь именно он обеспечивает поступления в бюджет, является основным производителем и потребителем благ, но в Молдове из-за нестабильной экономической ситуации пока не созданы условия для полноценного формирования среднего класса.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova