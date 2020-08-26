В Молдове продлили ЧП в здравоохранении: что изменилось

В правительстве пояснили, что изменится в республике с 1 сентября, учитывая ситуацию с коронавирусом нового типа.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В Молдове до 15 сентября продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Об этом заявили в пресс-службе правительства в среду.

"Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла решение продлить чрезвычайное положение в здравоохранении до 15 сентября. Соответственно продлеваются и сроки всех действующих ограничений", - отметили в кабмине.

Как пояснили в правительстве, с 1 сентября граждане Молдовы, которые въезжают в республику из страх, входящих в "зеленую зону" (с пониженным риском распространения инфекции), не должны будут в обязательном порядке находиться в режиме самоизоляции.

"Также с 1 сентября возобновят работу школьные и дошкольные учреждения на основе четких инструкций и строго соблюдая санитарно-эпидемиологические нормы", - подчеркнули в кабмине.

В правительстве считают, что возобновление работы школ - станет вызовом в борьбе с COVID-19.

"Члены Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья повторно обратили внимание на важность соблюдения трех "золотых правил" для того, чтобы остановить распространение вируса: регулярное мытье рук, соблюдение социальной / физической дистанции в один метр и правильное ношение защитных масок в закрытых пространствах и многолюдных местах", - добавили в кабмине.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться в июне, а затем его несколько раз продлевали.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova