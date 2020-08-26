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Карантин в школе.

В Кишиневе утвердили инструкцию о мерах защиты в учебных заведениях

© Sputnik / Павел Лисицын
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31448797/v-kishineve-utverdili-instruktsiyu-o-merakh-zaschity-v-uchebnykh-zavedeniyakh.html

В столице разработали список мер, которые необходимо будет соблюдать в новом учебном году, как преподавателям, так и учащимся.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Чрезвычайная комиссия общественного здоровья муниципия Кишинев утвердила инструкцию о мерах защиты, которые необходимо применить для организации образовательного процесса в столице. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар (мэр) Кишинева Ион Чебан. 

Как рассказал Чебан, начиная с 1 сентября все учебные заведения столицы обязаны соблюдать ряд мер, прописанных в инструкции. 

"Нужно соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров от одноклассников и учителей, как во дворе школы, так и у входа в учреждение, в коридорах или туалетах. Также рекомендуется ежедневно садиться за одну и ту же парту в классе", - пояснил кишиневский градоначальник. 

Вот еще несколько обязательных правил: 

  • Соблюдать график прихода и ухода из школы в соответствии с установленными временными интервалами, избегать столпотворения, в том числе при проверке температуры тела утром;
    Школьная жизнь в новых условиях. Иллюстративное фото
    © Sputnik / Mihai Caraus.
    Все будет по-другому: как школы готовятся к новому учебному году
  • Мыть руки с мылом или использовать дезинфицирующие средства;
  • Запретить совместное использование школьных принадлежностей, мобильных телефонов, очков или других вещей, принадлежащих одноклассникам;
  • Разместить в учебных заведениях информационные плакаты о правилах гигиены и защиты от COVID-19;
  • Носить защитную маску, если невозможно соблюдать физическое расстояние или по рекомендации врача;
  • Запретить проведение экспериментов в лабораториях, на уроках химии, физики или биологии;
  • Организовать занятия физкультурой на свежем воздухе без использования спортивного инвентаря.

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По словам главы муниципия, учащимся запрещено посещать занятия в случае появления температуры тела выше 37 градусов, кашля, выделений из носа и респираторных проблем. В такой ситуации следует сразу обратиться к семейному врачу, а также сообщить классному руководителю, если резульатат теста на  COVID-19 окажется положительным.

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