Советы молдавским аграриям: как получить неплохой урожай в условиях засухи

Есть много способов минимизировать потери, однако многие молдавские аграрии либо не знают о них, либо предпочитают обрабатывать сельхозугодья старыми дедовскими способами.

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Убытки молдавских аграриев от гидрологической засухи, которая господствовала в республике еще с зимы, составляют около полутора миллиардов леев. В этих условиях многие аграрии требуют поддержки от правительства и получают ее.

Кабмин увеличил практически втрое размер субсидий на один гектар пострадавших угодий по зерновым культурам первой группы аграриям, чьи угодья пострадали более, чем на 60 процентов. Таким образом сейчас многие сельхозпроизводители могут рассчитывать на 1000 леев за гектар выжженных засухой полей. Пока же точно не ясна ситуация с госпомощью садоводам.

Но, помимо протестов у фермеров есть много способов подстраховаться и обезопасить себя от потерь. Об этом в эфире радиостудии Sputnik рассказал эколог Габриел Мэрджиняну. Первый из них - традиционный, то есть - страхование сельхозугодий от засухи, к чему молдавские аграрии прибегают неохотно в надежде на традиционный "авось" и благоприятные погодные условия.

Многие из аграриев действуют по принципу - лучше вложить деньги в расширение своего хозяйства, в закладку новых садов или виноградников, чем застраховать уже имеющиеся угодья от капризов природы. Когда становится поздно и солнце окончательно губит надежды на урожай, сельхозпроизводители обращаются за помощью к правительству и устраивают акции протеста.

Отчасти их можно понять: такой засухи в республике не было с 1947 года. Но, с другой стороны, многим из них можно было бы действовать и по формуле "На Бога надейся, да сам не плошай".

В частности, как отметил Мэрджиняну, есть уникальный способ, который позволяет долго сохранять влагу в почве, и это - не обкладка земли вокруг фруктового дерева или виноградного куста толстым слоем соломы.

"Я как человек, родившийся в селе, поделюсь с аграриями своим секретом. В начале сезона на своем приусадебном участке я снял слой земли в 70 сантиметров. В основание теплиц, где выращиваю овощи, положил толстый слой сухих веток, накрыл их соломой, затем засыпал все землей. Именно так можно сохранить влагу в почве наиболее долго", - уточнил эксперт.

Как отметил в эфире радиостудии Sputnik Молдова эколог Илья Тромбицкий, создание в республике сети систем капельного орошения могло в значительной мере спасти отечественных аграриев от засухи. В качестве примера эксперт привел Израиль, где главным источником воды для ведения сельского хозяйства является трансграничная река Иордан.

"Эта река сравнима с Реутом, однако внедрение современных технологий, бережное использование ресурсов, инновационные научные разработки привели к тому, что израильтянам удалось справиться с ситуацией фактически в пустыне. В Молдове для этого нужна серьезная политическая воля и финансы", - подчеркнул собеседник. © Sputnik / Игорь Агеенко Засуха и цена на пшеницу: будут ли использоваться госрезервы

Пока же молдавские аграрии, чьи угодья расположены вдоль рек Молдовы, фактически воруют будущее и часть урожая друг у друга. Проблема в том, что многие аграрии незаконно строят импровизированные дамбы, создавая искусственные пруды и заводи. Это приводит к тому, что внизу по течению реки становятся гораздо менее полноводными, и воды не всегда хватает тем хозяевам, чьи поля и сады расположены в южных районах страны - вниз по течению основных рек страны.

"В маловодной стране, как Молдова, у условиях изменения климата, которые все более обостряются, происходят такие незаконные процессы. У нас в Минсельхозе есть тратегия борьбы с засухой. Но она выполняется лишь на 10-15 процентов", - отметил Тромбицкий.

Пока правительство республики разрешило молдавским садоводам использовать воду из артезианских скважин для полива своих угодий.

На данный момент в республике официально используется около 360 таких скважин, хотя, как отметил глава Минсельхоза Ион Пержу, реальное их количество - втрое больше. Эти источники использовались аграриями нелегально.

Молдавские производители фруктов и ягод говорят о том, что орошение угодий артезианской водой позволит в значительной степени уберечь сады от засухи и повысить урожайность, не неся при этом больших финансовых затрат. Такой метод полива в значительной степени помог бы и овощеводам, которые в нынешнем году также несут убытки.

В конце июля десятки экологических организаций республики обратились к парламенту и правительству с просьбой о запрете использования подземных вод для орошения сельхозугодий. Основной мотив против такой меры – высокий уровень минерализации подземных вод. Во многих южных и северных районах республики он существенно превышает допустимый для ирригации уровень (0,8-1,0 грамм на литр).

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova