Санитайзеры - детям: в молдавские детсады и школы поступят дезинфектанты

Для безопасности учебного процесса молдавские школы получат от ЮНИСЕФ более 200000 литров дезинфицирующих средств и жидкого мыла.

КИШИНЕВ, 26 авг — Sputnik. Помощь молдавским детсадам и школам направлена ЮНИСЕФ при финансовой поддержке USAID, она начнет поступать уже с текущей недели - сообщает Министерство образования, культуры и исследований.

Дошкольные учреждения и школы страны получат в общей сложности 68 тысяч литров жидкого мыла, 454 тысячи штук кускового мыла и более 136 тысяч литров жидкого дезинфицирующего средства для рук. Помощь поступит более чем в 2600 учебных заведений, это порядка 23 тысяч классов и групп. Указанного количества санитайзеров хватит, чтобы обеспечить потребности в них на три месяца.

Министерство информирует, что гигиенические средства будут поступать двумя частями. Около трети всего количества распределят в школы и детские сады к 28 августа, а остальную часть - до конца сентября.

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"Приоритет ЮНИСЕФ - обеспечить каждому ребенку доступ к качественному образованию. Во время пандемии COVID-19 очень важно защитить детей от воздействия вируса и обеспечить санитарную безопасность школ", - отметила представитель ЮНИСЕФ в Молдове Дезире Джонгсма.

Координатор программ здравоохранения ЮНИСЕФ в Молдове Анжела Капчеля еще раз подчеркнула необходимость строго следовать санитарным требованиям, в том числе регулярно мыть руки с мылом и соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Министр образования, культуры и исследований Игорь Шаров выразил благодарность ЮНИСЕФ и USAID "за поддержку, оказываемую образовательным учреждениям в стране", в контексте пандемии коронавируса.

Гуманитарная помощь предоставляется в рамках "Программы предотвращения и реагирования на COVID-19", финансируемой Агентством США по международной помощи (USAID) и реализуемой ЮНИСЕФ в Молдове. Помощь в размере 2,2 миллиона долларов для борьбы с распространением COVID-19 нашей стране предоставляет правительство США посредством USAID.

Образовательный процесс в Молдове возобновится 1 сентября, однако для начала работы образовательным учреждениям предстоит получить разрешение. Школьники начнут обучение без торжественных мероприятий, приуроченных ко Дню знаний.

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