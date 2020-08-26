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Сотрудник клиники упаковывает биоматериал

Минздрав: в стране подтвердились 624 новых случая COVID-19

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31450099/minzdrav-v-strane-podtverdilis-624-novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове приблизилось к 35 тысячам.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. В Молдове лабораторным путем подтверждены 624 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили на брифинге в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в среду.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
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Зарегистрировано четыре эпизода импорта инфекции.

Общее число зарегистрированных случаев в стране достигло 34 982. Из них активны 9 859 случаев.

За минувшие 24 часа проведены 3 407 тестов, при этом повторно - 725.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 28 медработников: 10 врачей, 17 медсестер и одного человека из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 526 пациентов (из них 33 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 287 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 24 156 человек.

Зафиксированы еще семь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 967.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который продлили до 31 августа, затем до 15 сентября. 

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