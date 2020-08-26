Мэрия Кишинева создала онлайн-карту школ столицы: чем она полезна родителям

Перед началом учебного года муниципальные власти запустили новый виртуальный проект, куда включили все кишиневские школы и лицеи. Столичный градоначальник рассказал, в чем практическое назначение платформы.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Примэрия (мэрия) Кишинева создала онлайн-карту со всеми учреждениями среднего образования столицы, куда вошли 147 школ и лицеев муниципия, в том числе 11 частных.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Онлайн-карта со школами и лицеями Кишинева

С ее помощью родители и ученики могут получить информацию о том, по какому сценарию будет осуществляться обучение в том или ином образовательном учреждении в условиях пандемии COVID-19 и другую полезную информацию.

У пользователя есть возможность выбрать на карте любое учебное заведение, при нажатии на название которого он будет перенаправлен в профиль школы. В нем он может найти выбранную школой модель обучения, а также количество учеников, учителей и классов в учреждении.

"Таким образом, мы хотим внести ясность о деятельности каждого образовательного учреждения в столице перед началом учебного года", – сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.

Впоследствии сервис будет дополняться другой полезной информацией о школах. Карта доступна на сайте chisinau.md.

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