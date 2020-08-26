Сколько в Молдове выплатят врачам, заразившимся COVID-19 - подробности

КИШИНЕВ, 26 авг - Sputnik. Социальные выплаты по 16 тысяч леев каждому будут выплачены 1 584 сотрудникам системы здравоохранения страны, которые были заражены коронавирусом нового типа. На эти средства правительство республики выделило 25 миллионов 344 тысячи леев.

"Адресные компенсации получат 1 584 сотрудника государственных медико-санитарных учреждений, которые во время выполнения служебных обязанностей были инфицированы COVID-19", - сказано в заявлении министерства финансов. © Sputnik / Alexey Vitvitsky Кто из животных подвержен коронавирусу наравне с человеком 17

За весь период пандемии 2 168 сотрудникам поликлиник и больниц в республике были компенсации размером в 16 тысяч леев.

Молдове до 15 сентября продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Об этом заявили в пресс-службе правительства в среду.

Как пояснили в правительстве, с 1 сентября граждане Молдовы, которые въезжают в республику из стран, входящих в "зеленую зону" (с пониженным риском распространения инфекции), не должны будут в обязательном порядке находиться в режиме самоизоляции.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться в июне, а затем его несколько раз продлевали.

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