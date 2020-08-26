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Centrul COVID-19 Chișinău

Додон рассказал о том, как будет развиваться ситуация с коронавирусом

© Photo : Facebook / Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova / PETKOGLO SERGEY
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1811)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200826/31453045/prezident-dodon-rasskazal-o-tom-kak-budet-razvivatsya-situatsiya-s-koronavirusom.html

В эфире общественного телевидения Молдовы проанализировал ситуацию, при которой осенью республику ждет вторая волна эпидемии коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 26 авг – Sputnik. Молдова находится в разгаре эпидемии коронавируса – так прокомментировал в эфире общественного телеканала “Moldova-1” глава государства всплеск числа регистрируемых случаев COVID-19 в последние несколько дней.

“Ситуация с коронавирусом не только в Молдове, но и в других государствах региона складывается проблематично. Но мы после Чрезвычайного положения должны были возобновить экономическую деятельность, иначе бы многие сектора не справились с дальнейшим простоем”, - сказал Додон.
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
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По мнению президента, сегодня медицинская система Молдовы справляется со сложными вызовами, а власть делает все возможное, чтобы поддержать врачей. В частности, медработникам была вдвое увеличена заработная плата. В знак благодарности труду людей в белых халатах следующий год будет назван “Годом медицинского работника”.

Додон не исключил, что число случаев инфицирования COVID-19 может вырасти с сентября, но относительно занятий в школах президент отметил, что они начнутся в соответствии со строгими антиэпидемическими рекомендациями, разработанными Минздравом.

“Но мы должны понять, что пока не будет вакцины от коронавируса, мы будем сталкиваться с такими вызовами. Многие граждане нашей страны становятся скептиками, выступают против вакцинирования. Я готов первым вакцинироваться, не боюсь, поскольку уверен в разработках советской, российской медицины”, - заявил президент.
Алла Токарчук
© Sputnik / Rodion Proca
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Додон заверил, что пока в стане хватает больничных мест для госпитализации пациентов с коронавирусом, если число заразившихся будет расти, в Молдове оборудуют дополнительные помещения.

Что касается возможности объявления повторного чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией, Додон подчеркнул, что такое решение - в полномочиях парламента страны.

В Молдове до 15 сентября продлевают чрезвычайное положение в здравоохранении. Соответствующее решение приняла Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья. Об этом заявили в пресс-службе правительства в среду.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с коронавирусом нового типа. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который первоначально должен был завершиться в июне, а затем его несколько раз продлевали.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1811)

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Теги:
ситуация, Молдова, коронавирус


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