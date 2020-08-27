Как в Молдове отметят 29 лет со Дня провозглашения независимости

За 29 лет независимости Молдовой управляли 5 президентов, 14 премьер-министров, а депутатов парламента избирали 9 раз.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Молдове 27 августа отмечают 29-летие со дня объявления независимости.

Праздничные мероприятия пройдут в одном из залов президентуры. Именно там 27 августа 1991 года депутаты первого созыва проголосовали за независимость молдавского государства.

© Photo : Facebook / Igor Dodon Подготовка к празднованию Дня независимости Молдовы.

Это мероприятие будет транслироваться в том числе в эфире общественного телеканала.

© Photo : Facebook / Igor Dodon Подготовка к празднованию Дня независимости Молдовы.

За независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и декларацию о независимости. То заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране".

В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом независимость республики была признана на международном уровне.

Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.

Президенты независимой Молдовы: кто управлял государством>>>

С 1991 по 2020 год Молдовой управляли пятеро президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по настоящее время).

Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 - 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря - 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 - 23 марта 2012).

На 1 ноября 2020 года назначены очередные президентские выборы. Мандат действующего президента Игоря Додона заканчивается в декабре 2020 года.

С 1991 по 2020 год в стране провели 9 парламентских выборов, а во главе правительства побывало 14 премьер-министров.

© Sputnik / Moldova Все главы правительства Молдовы

Республика Молдова - нейтральное государство, парламентская республика. В Конституции страны указано, что страна провозглашает "постоянный нейтралитет". Молдова не является членом ни одного военно-политического блока, тем не менее, имеет программу партнерства с НАТО.

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