Авитаминоз: симптомы, которые нельзя игнорировать

Нехватка витаминов в организме может повлечь за собой нехорошие последствия для организма. Какие симптомы указывают на наличие авитаминоза, объяснила медик-нутриционист.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Симптомы авитаминоза - быстрая утомляемость, отсутствие концентрации внимания и энергии, слабость, сонливость, снижение работоспособности, частые простуды, отсутствие аппетита. Первое средство от авитаминоза - это, конечно, витамины, которые нужны нашему организму круглый год, но особенно весной.

"Например, крапива, черемша, петрушка - настоящие "витаминные бомбы". Именно весной наш организм нуждается в большом количестве свежих фруктов и овощей", - заявила в эфире радиостудии Sputnik Молдова медик-нутриционист Ольга Кара.

По словам специалиста, здоровая диета включает в себя различные продукты, богатые витаминами, минералами, углеводами, белками и жирами. Основное правило как для взрослых, так и для детей - это сбалансированное и правильное питание.

Кара отметила, что для поддержания крепкого здоровья нужны все продукты, но важно знать, как и сколько их употреблять, не менее важно и то, как люди сочетают между собой еду.

Как рассказала собеседница, помимо овощей и фруктов, содержащих различные витамины, организму также необходимы такие продукты, как мясо, молоко, яйца, рыба, масло, хлеб и другие, потому что они также содержат ряд полезных веществ. Таким образом ежедневное меню должно включать две порции белка, как животного, так и растительного происхождения.

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"Мясо нужно комбинировать с легким овощным салатом. Лучше всего выбрать мясо птицы, кролика или индейку. Но все это следует употреблять в определенных небольших количествах", - пояснила Кара.

Говоря о количестве еды, она объяснила, что в зависимости от веса и ежедневной активности можно съедать от 100 до 150 граммов мяса в день. Как уточнила Кара, чрезмерное потребление мяса приводит к дополнительному поступлению калорий, а со временем - к ожирению. Мясо плохо переваривается, примерно за 15-20 часов.

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