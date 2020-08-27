Президент России поздравил Молдову с Днем независимости

Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения, отметил в поздравительном письме Владимир Путин.

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин направил поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону по случаю Дня независимости Республики Молдова.

"Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - отметил Путин.

Российский лидер также пожелал президенту Молдовы "крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности", а всем гражданам республики "благополучия и процветания".

© Photo : Facebook / Кармена Стерпу Поздравление президента России Владимира Путина с Днем независимости Молдовы

В четверг Молдова отмечает День независимости. С 1991 по 2020 год Молдовой управляли пятеро президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по настоящее время).

Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 - 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря - 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 - 23 марта 2012).

С 1991 по 2020 год в стране провели 9 парламентских выборов, а во главе правительства побывало 14 премьер-министров.

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