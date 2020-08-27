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Руководство страны возложило цветы к памятнику Штефану чел Маре

С днем рождения, Молдова: власти поздравили граждан с Днем независимости

© Photo : Facebook / Dodon Igor
Общество
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Sputnik Молдова
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В четверг, 27 августа, Молдова отмечает 29-ю годовщину со дня провозглашения независимости. Президент, премьер-министр и спикер парламента обратились к населению с поздравительными сообщениями по случаю примечательной даты.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон поздравил граждан с 29-й годовщиной независимости страны и отметил, что с 1991 года республика еще не проходила через столь болезненные испытания.

Глава государства назвал две главные проблемы, которые серьезно ударили по национальной экономике: пандемию COVID-19, унесшую сотни жизней и оказавшуюся огромным вызовом для системы здравоохранения, и сильную засуху, из-за которой погиб урожай на десятках тысяч гектаров.

"Скажу вам честно, в таких условиях было очень сложно управлять страной, находить решения и обеспечивать выплату пенсий и заработной платы, изыскивать деньги для дорог и оказания финансовой помощи. Но я признателен Богу и своим коллегам в правительстве за то, что нам удалось сохранить экономическую и социальную безопасность", – написал Додон на своей странице в Facebook.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari.
Ожидание и реальность: Додон о промежуточных итогах на посту президента
Президент выразил признательность всем гражданам за понимание и терпение, а также заверил, что страна обязательно преодолеет эти непростые времена.

"Этот год научил всех нас справляться с невзгодами, мы проявили силу воли и силу характера, стали более сильными и мудрыми. Пандемия и засуха обязательно закончатся, это неизбежно, и мы будем дальше развивать страну с новыми силами, с надеждой на завтрашний день и с уверенностью в достойном будущем Республики Молдова. Дорогие мои, будьте здоровыми и добрыми друг к другу", – заключил Додон.

Поздравительное сообщение по случаю Дня независимости опубликовал и премьер-министр Ион Кику. Он подчеркнул, что эта памятная дата является настоящим уроком истории и патриотизма, а общество должно ценить труд и самоотверженность тех, кто работал на благо Молдовы.

"Именно патриотизм является залогом развития и процветания любой нации. Мы должны гордиться своей страной", – отметил Кику.

Глава кабмина добавил, что праздник нынешнего года в определенной степени омрачен распространением коронавируса. В то же время премьер выразил благодарность работникам системы здравоохранения и правоохранительных органов, а также другим представителям общества, которые помогают противостоять новому заболеванию.

"Чтобы достойно преодолеть этот глобальный вызов и связанный с ним кризис, мы должны оставаться едиными. Так мы сможем минимизировать негативные последствия пандемии для молдавской экономики. Я рад тому, что в этой непростой ситуации солидарность проявили как граждане страны, так и наши партнеры за рубежом, которые оказали нам значительную помощь в борьбе с вирусом", – уточнил премьер.

Ион Кику
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Кику: эффекты пандемического кризиса ощущаются во всех секторах экономики
По его словам, нынешний кризис стал также возможностью для внедрения новых реформ и стимулирования экономического сектора.

"Мы работаем над улучшением инфраструктуры в сельской и городской местности, модернизацией аграрного сектора, запуском новых промышленных платформ, которые приведут к созданию новых рабочих мест. Также власти смогли внедрить современные информационные технологии для реализации онлайн-обучения. Таким образом, мы адаптируемся к новым условиям и стараемся превратить сложности в новые возможности", – заключил Кику.

Свое поздравление по случаю примечательной даты опубликовала и председатель парламента Зинаида Гречаная.

"В этот день мы отдаем дань уважения тем 280 депутатам, которые 27 августа 1991 года проголосовали за Декларацию о независимости Республики Молдова. Их мужественный поступок дал нам исторический шанс обрести свою идентичность, заложить основы независимого государства и создать возможности для развития страны в соответствии с видением и чаяниями нашего народа", – подчеркнула спикер.
Зинаида Гречаная
Sputnik
Зинаида Гречаная

Она добавила, что почти три десятилетия независимости преподали республике много уроков.

"Во-первых, они показали нам, что независимость имеет свою цену и что ее необходимо защищать ежедневно, трудом и любовью к стране. Усилия, прилагаемые гражданами для развития сообществ, для поддержания стабильности в учреждениях и в стране на протяжении всех этих лет, достойны благодарности. Консолидация и демократизация государственных институтов продолжается и сейчас, после почти трех десятилетий независимости", – написала Гречаная на своей странице в Facebook.

Зинаида Гречаная. Архивное фото
© Sputnik / Osmatesco
Гречаная: поддержка ветеранов ВОВ - приоритет для руководства страны
Спикер отметила, что задача построения процветающей страны становится все более трудной перед лицом глобального пандемического кризиса. В то же время, она выразила уверенность в том, что республика сможет преодолеть сложный период и успешно реализовать все инициативы, необходимые для развития страны и повышения благосостояния граждан.

"У нас только одна страна – Республика Молдова. Все наши мысли и заботы о ней и ее людях. С Днем Рождения", – заключила Гречаная.

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