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Google поздравил Молдову с Днем независимости

© CC0 / Pixabay / 422737
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200827/31456299/google-pozdravil-moldovu-s-dnem-nezavisimosti.html

Поисковик Google традиционно поздравил Молдову с Днем независимости открыткой. По случаю праздничной даты на главной странице сервиса появился флаг нашей страны.

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. В четверг 27 августа в Республике Молдова отмечают 29 лет со дня провозглашения независимости.

По случаю праздника поисковая система Google представила новый Doodle (своеобразные открытки по случаю знаменательных событий, которые появляются на главной странице поисковика), посвященный молдавскому национальному празднику.

На сайте Google появилась специальная заставка с флагом Молдовы. Если нажать на эту картинку, то можно перейти на вкладку с информацией о Дне независимости.

Felicitare personalizată Google pentru Moldova cu prilejul Zilei Independenței
© Screenshot / Google
Поисковая система Google своеобразно поздравила Молдову с Днем независимости

Google часто меняет тематический логотип на домашней странице поисковой системы, чтобы отметить определенные, важные события.

Руководство страны возложило цветы к памятнику Штефану чел Маре
© Photo : Facebook / Dodon Igor
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Историческая справка 

За независимость Республики Молдова проголосовали 27 августа 1991 года 278 депутатов парламента, также в этот день подписали и декларацию о независимости. То заседание депутатов транслировали по государственному телевидению. Тогда парламент провозгласил себя "верховной властью в стране". 

В 1992 году Молдова стала постоянным членом Организации Объединенных Наций (ООН), таким образом независимость республики была признана на международном уровне. 

Оригинальный документ декларации о независимости сгорел в 2009 году во время беспорядков, но в 2010 году текст удалось восстановить. Каждый депутат первого созыва был приглашен для подписи восстановленного документа.

Независимая Молдова: этапы становления
© Sputnik / Moldova
Независимая Молдова: этапы становления

С 1991 по 2020 год Молдовой управляли пятеро президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 — 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 — 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 — 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 — 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 — по настоящее время).

Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 - 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря — 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 — 23 марта 2012). 

На 1 ноября 2020 года назначены очередные президентские выборы. Мандат действующего президента Игоря Додона заканчивается в декабре 2020 года.

С 1991 по 2020 год в стране провели 9 парламентских выборов, а во главе правительства побывало 14 премьер-министров.

Все главы правительства Молдовы
© Sputnik / Moldova
Все главы правительства Молдовы

Республика Молдова — нейтральное государство, парламентская республика. В Конституции страны указано, что страна провозглашает "постоянный нейтралитет". Молдова не является членом ни одного военно-политического блока, тем не менее, имеет программу партнерства с НАТО. 

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