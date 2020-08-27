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Флаг Республики Молдова

Лидеры стран СНГ и Европы поздравляют Молдову с Днем независимости

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200827/31458334/lidery-stran-sng-i-europe-pozdravlyayut-moldovu-s-dnem-nezavisimosti.html

Свыше десятка поздравлений лидеров различных стран получил президент Молдовы Игорь Додон по случаю Дня независимости республики.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Президенты стран СНГ, Европы и Азии направили поздравление своему молдавскому коллеге Игорю Додону по случаю Дня независимости республики.

Поздравительные письма получены от лидеров России, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана, Франции, Италии, Германии, Болгарии, Эстонии, Нидерландов.

Президент России Владимир Путин пожелал Додону "крепкого здоровья и успехов в государственной деятельности", а всем гражданам Молдовы "благополучия и процветания".

"Российско-молдавские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Убежден, что дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества в различных областях отвечает коренным интересам братских народов наших стран", - отметил Путин.
Поздравление президента России Владимира Путина с Днем независимости Молдовы
© Photo : Facebook / Кармена Стерпу
Поздравление президента России Владимира Путина с Днем независимости Молдовы

Президент Армении Армен Сарксян, в свою очередь, подчеркнул, что "отношения Армении и Молдовы основаны на традициях дружбы и взаимного уважения".

"Выражаем готовность приложить усилия для углубления и расширения армяно-молдавского сотрудничества", - отмечено в поздравлении.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что "за годы суверенного развития, сохраняя свою национальную самобытность и внешнеполитическую идентичность, Молдова достигла большого прогресса на пути системных преобразований в демократическом строительстве, укреплении экономического потенциала государства, повышении благосостояния народа".

Руководство страны возложило цветы к памятнику Штефану чел Маре
© Photo : Facebook / Dodon Igor
С днем рождения, Молдова: власти поздравили граждан с Днем независимости
"Казахстан и Молдову связывают прочные узы дружбы и взаимопонимания, основанные на общности исторического прошлого и тесных гуманитарных связях. Уверен, совместными усилиями мы выведем двустороннее партнерство на качественно новые горизонты развития", - подчеркнул Токаев.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратил внимание на то, что отношения двух стран "будут и впредь развиваться и крепнуть во благо народов и стран", а также выразил солидарность с народом Молдовы в период преодоления последствий пандемии коронавируса.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, в свою очередь, заявил, что "сложившийся уровень взаимоотношений между странами высоко ценится в Туркменистане".

"Твердо убежден в дальнейшем поступательном развитии и укреплении этих отношений во благо народов Туркменистана и Республики Молдова", - сказано в поздравительном послании.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков отметил, что между двумя странами "имеется большой потенциал для сотрудничества в различных сферах взаимодействия".

Французский лидер Эммануэль Макрон, в свою очередь, заверил, что Франция и Евросоюз будут рядом с Молдовой для того, чтобы справиться с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, но в то же время обратил внимание на то, что Франция продолжит внимательно следить за внедрением реформ, обозначенных в соглашении об ассоциации с ЕС.

Председатель КНР Си Цзинь Пин в поздравлении сообщил, что "китайско-молдавские отношения развиваются стабильно".

"Два государства поддерживают друг друга в решении проблем, которые касаются фундаментальных интересов, активно продвигают сотрудничество в различных областях и вместе работают над тем, чтобы победить пандемию COVID-19, что доказывает в полной мере глубокую китайско-молдавскую дружбу", - говорится в послании.

Президент Италии Серджо Маттарелла в письме заявил, что две страны связывают богатые человеческие отношения, благодаря вкладу большого сообщества граждан РМ, работающих и проживающих в Италии, а также итальянским предпринимателям, которые ведут бизнес в Молдове.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, в свою очередь, обратил внимание на то, что у Европейского союза и Молдовы тесное партнерство, основанное на соглашениях об ассоциации и зоне свободной торговли.

"Моя страна продолжает поддерживать Молдову, как партнера на пути к реальной консолидации парламентской демократии, правового государства и рыночной экономики, а также в контексте установленных совместно реформ во благо населения. Мы готовы быть рядом и поддерживать переговоры, призванные решить приднестровский конфликт на основе территориальной целостности и суверенитета Республики Молдова", - отметил Штайнмайер.

В четверг, 27 августа, Молдова отмечает День независимости.

Независимая Молдова: этапы становления
© Sputnik / Moldova
Независимая Молдова: этапы становления

С 1991 по 2020 год Молдовой управляли пятеро президентов: Мирча Снегур (3 сентября 1990 - 15 января 1997), Петр Лучинский (15 января 1997 - 7 апреля 2001), Владимир Воронин (выбирал парламент, два мандата: 7 апреля 2001 - 11 сентября 2009), Николае Тимофти (выбирал парламент, 23 марта 2012 - 23 декабря 2016) и Игорь Додон (избран народом, 23 декабря 2016 - по настоящее время).

Помимо этого, три политика успели побыть исполняющим обязанности президента Молдовы: Михай Гимпу (11 сентября 2009 - 28 декабря 2010), Владимир Филат (28 декабря - 30 декабря 2010), Мариан Лупу (30 декабря 2010 - 23 марта 2012). 

С 1991 по 2020 год в стране провели 9 парламентских выборов, а во главе правительства побывало 14 премьер-министров.

Все главы правительства Молдовы
© Sputnik / Moldova
Все главы правительства Молдовы

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