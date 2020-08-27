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Школьная ярмарка 2020

Школьная ярмарка 2020: сколько денег нужно, чтобы отправить ребенка на учебу

© Sputnik / Mihai Caraus.
Общество
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https://ru.sputnik.md/society/20200827/31460173/shkolnaya-yarmarka-2020-skolko-deneg-nuzhno-chtoby-otpravit-rebenka-na-uchebu.html

Перед началом нового учебного года журналисты Sputnik Молдова побывали на специализированной ярмарке, где узнали, сколько денег понадобится родителям для того, чтобы снарядить ученика в первый класс.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Лето подходит к концу, и совсем скоро в школах прозвучит первый звонок. Ученики и родители активно готовятся к новому учебному году.

Школьная жизнь в новых условиях. Иллюстративное фото
© Sputnik / Mihai Caraus.
Все будет по-другому: как школы готовятся к новому учебному году
Пандемия внесла определенные коррективы в образовательный процесс: значительная часть детей будет учиться по комбинированной системе – заниматься как в школе, так и дома. В связи с этим многие родители особенно тщательно взвешивают решение о той или иной покупке, ведь у них по-прежнему масса вопросов о том, как часто дети будут ходить на занятия.     

В связи с открытием в столице школьной ярмарки журналисты Sputnik Молдова решили узнать, сколько стоит отправить ребенка в первый класс в нынешнем году. Они проверили, что можно приобрести на разумную сумму денег, без излишек, выбирая, в первую очередь качественные вещи.

Târg școlar 2020
© Sputnik / Mihai Caraus.
Покупателей на ярмарке не много

Что почем?

Первое, что бросилось в глаза: на ярмарке было полупусто, видимо, в нынешнем кризисном году многим людям не до обновок. Для начала остановились у будки, где продавали портфели и школьные принадлежности. Продавец заверила, что в этом году цены не изменились, а на некоторые товары даже снизились. Это связано с более скромной покупательской способностью и желанием реализаторов как можно быстрее продать товар.

"Есть предметы, которые остались с прошлого года, поэтому сейчас мы готовы отдать их по сниженной стоимости", - пояснила продавец Ольга Попович.

Târg școlar 2020
© Sputnik / Mihai Caraus.
Набор принадлежностей для школьника

В этом году цена на школьный пенал составляет 200 леев, а набор из тетрадей, белой и цветной бумаги, ручек, пластилина и акварели обойдется суммарно в 1000 леев – так же, как в прошлом году.  

Что касается рюкзаков, цены на них выросли в среднем на 50 леев. Если в прошлом сезоне самый дешевый можно было приобрести за 300 леев, то сегодня он стоит 350. Рюкзак более высокого качества обойдется в 800 леев, а цена на аналогичное изделие с ортопедической спинкой может вырасти и до четырех тысяч.

Târg școlar 2020
© Sputnik / Mihai Caraus.
Школьные рюкзаки

Следующая остановка – у будки, где продают детские костюмы. Пиджак среднего качества стоит 750 леев, брюки – 400, а рубашка – 350. Для полного комплекта не хватает только обуви – пара туфель обойдется родителям примерно в 700 леев.

Помимо канцелярских принадлежностей и униформы детям понадобится и спортивная одежда. По сравнению с прошлым годом цены не изменились: костюм для занятий спортом обойдется в 800 леев, а кроссовки – в 500.

Târg școlar 2020
© Sputnik / Mihai Caraus.
Одежда для школьников

Покупать некому

Предприниматели жалуются, что нынешний сезон стал особенно тяжелым: товар просто некому продавать.

"В условиях пандемии многие испытывают финансовые сложности, и люди совершают меньше покупок. Мы специально не подняли цены, будем рады продать то, что имеем", - рассказал продавец Валерий Гараз.  

"Нам пришлось очень сложно, во время карантина мы сидели дома. Никто не заплатил нам ни лея. Мы в отчаянии, ведь торговля – наш единственный источник дохода. Даже сейчас, когда возобновились продажи, нет такого оборота, как раньше. Все думают о завтрашнем дне и не спешат расставаться с деньгами", - отметила продавец Наталья Виеру.  

Târg școlar 2020
© Sputnik / Mihai Caraus.
Школьная ярмарка

Затянуть пояса

По словам родителей, в настоящий момент они не могут позволить себе много покупок, так как их средства ограничены.

"Стараемся экономить, как можем, поэтому в этом году купим только самое необходимое. Ребенок пойдет в школу в одежде, которую мы приобрели еще в прошлом году, она в хорошем состоянии", - пояснила Екатерина Долински.

Târg școlar 2020
© Sputnik / Mihai Caraus.
Товары для школы

Другие рассказали о том, что еще не до конца уверены, как будут проходить занятия осенью, поэтому не спешат с покупками.

"Я не знаю, будет ли ребенок ходить на занятия или учиться удаленно. Если обучение останется в дистанционном формате, то тратить деньги на одежду смысла нет. У нас двое детей, лучше на сэкономленные средства мы им купим компьютер, и они будут учиться дома", - поделился Роман Маланчук.

Школьник в маске
© AFP 2020 / DAMIEN MEYER
Многодетные семьи Молдовы: как родители готовятся к новому учебном году
"Мы пришли на ярмарку за рубашкой, брюками и школьными принадлежностями. Остальное будем докупать в течение года или используем то, что осталось с прошлых лет", - сказал Олег Цугуля.

По подсчетам корреспондентов Sputnik Молдова, чтобы собрать ребенка в школу в этом году, родители должны потратить около семи тысяч леев, что составляет практически полную сумму одной средней зарплаты в Молдове. А в семьях, где двое, трое и больше детей, ситуация, скорее всего, намного сложнее.

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