Школьная ярмарка 2020: сколько денег нужно, чтобы отправить ребенка на учебу

Перед началом нового учебного года журналисты Sputnik Молдова побывали на специализированной ярмарке, где узнали, сколько денег понадобится родителям для того, чтобы снарядить ученика в первый класс.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. Лето подходит к концу, и совсем скоро в школах прозвучит первый звонок. Ученики и родители активно готовятся к новому учебному году.

Пандемия внесла определенные коррективы в образовательный процесс: значительная часть детей будет учиться по комбинированной системе – заниматься как в школе, так и дома. В связи с этим многие родители особенно тщательно взвешивают решение о той или иной покупке, ведь у них по-прежнему масса вопросов о том, как часто дети будут ходить на занятия.

В связи с открытием в столице школьной ярмарки журналисты Sputnik Молдова решили узнать, сколько стоит отправить ребенка в первый класс в нынешнем году. Они проверили, что можно приобрести на разумную сумму денег, без излишек, выбирая, в первую очередь качественные вещи.

© Sputnik / Mihai Caraus. Покупателей на ярмарке не много

Что почем?

Первое, что бросилось в глаза: на ярмарке было полупусто, видимо, в нынешнем кризисном году многим людям не до обновок. Для начала остановились у будки, где продавали портфели и школьные принадлежности. Продавец заверила, что в этом году цены не изменились, а на некоторые товары даже снизились. Это связано с более скромной покупательской способностью и желанием реализаторов как можно быстрее продать товар.

"Есть предметы, которые остались с прошлого года, поэтому сейчас мы готовы отдать их по сниженной стоимости", - пояснила продавец Ольга Попович.

© Sputnik / Mihai Caraus. Набор принадлежностей для школьника

В этом году цена на школьный пенал составляет 200 леев, а набор из тетрадей, белой и цветной бумаги, ручек, пластилина и акварели обойдется суммарно в 1000 леев – так же, как в прошлом году.

Что касается рюкзаков, цены на них выросли в среднем на 50 леев. Если в прошлом сезоне самый дешевый можно было приобрести за 300 леев, то сегодня он стоит 350. Рюкзак более высокого качества обойдется в 800 леев, а цена на аналогичное изделие с ортопедической спинкой может вырасти и до четырех тысяч.

© Sputnik / Mihai Caraus. Школьные рюкзаки

Следующая остановка – у будки, где продают детские костюмы. Пиджак среднего качества стоит 750 леев, брюки – 400, а рубашка – 350. Для полного комплекта не хватает только обуви – пара туфель обойдется родителям примерно в 700 леев.

Помимо канцелярских принадлежностей и униформы детям понадобится и спортивная одежда. По сравнению с прошлым годом цены не изменились: костюм для занятий спортом обойдется в 800 леев, а кроссовки – в 500.

© Sputnik / Mihai Caraus. Одежда для школьников

Покупать некому

Предприниматели жалуются, что нынешний сезон стал особенно тяжелым: товар просто некому продавать.

"В условиях пандемии многие испытывают финансовые сложности, и люди совершают меньше покупок. Мы специально не подняли цены, будем рады продать то, что имеем", - рассказал продавец Валерий Гараз.

"Нам пришлось очень сложно, во время карантина мы сидели дома. Никто не заплатил нам ни лея. Мы в отчаянии, ведь торговля – наш единственный источник дохода. Даже сейчас, когда возобновились продажи, нет такого оборота, как раньше. Все думают о завтрашнем дне и не спешат расставаться с деньгами", - отметила продавец Наталья Виеру.

© Sputnik / Mihai Caraus. Школьная ярмарка

Затянуть пояса

По словам родителей, в настоящий момент они не могут позволить себе много покупок, так как их средства ограничены.

"Стараемся экономить, как можем, поэтому в этом году купим только самое необходимое. Ребенок пойдет в школу в одежде, которую мы приобрели еще в прошлом году, она в хорошем состоянии", - пояснила Екатерина Долински.

© Sputnik / Mihai Caraus. Товары для школы

Другие рассказали о том, что еще не до конца уверены, как будут проходить занятия осенью, поэтому не спешат с покупками.

"Я не знаю, будет ли ребенок ходить на занятия или учиться удаленно. Если обучение останется в дистанционном формате, то тратить деньги на одежду смысла нет. У нас двое детей, лучше на сэкономленные средства мы им купим компьютер, и они будут учиться дома", - поделился Роман Маланчук.

"Мы пришли на ярмарку за рубашкой, брюками и школьными принадлежностями. Остальное будем докупать в течение года или используем то, что осталось с прошлых лет", - сказал Олег Цугуля.

По подсчетам корреспондентов Sputnik Молдова, чтобы собрать ребенка в школу в этом году, родители должны потратить около семи тысяч леев, что составляет практически полную сумму одной средней зарплаты в Молдове. А в семьях, где двое, трое и больше детей, ситуация, скорее всего, намного сложнее.

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