Молдова может войти в книгу рекордов Гиннеса в День независимости – видео

В День независимости Молдовы в Кишиневе представили самую большую в мире коллекцию подков, побьет ли она рекорд?

КИШИНЕВ, 27 авг - Sputnik. Известный молдавский коллекционер Петр Костин получил одобрение представителей книги мировых рекордов Гиннеса на проведение самой большой в мире экспозиции подков.

Было принято решение именно в День независимости Молдовы организовать это мероприятие. Коллекционер выложил на площадку возле здания Министерства обороны республики более 12 тысяч подков. После представители книги Гиннеса определят, зарегистрируют ли рекорд.

"Захотелось побить свой собственный рекорд с 3 200 подков до 12 тысяч. Все они собраны на территории Молдовы. Буду рад, если встречу сегодня или в другой день еще одного коллекционера, готового посоревноваться со мной. Хотел бы увидеться с тем, кто обойдет меня. Такое увлечение у меня с самого детства", - заявил Костин.

"Действительно, нашей стране есть, чем гордиться. У нас много красивых вещей, а господин Костин доказал, что наши люди прекрасны, как внешне, так и душой. Уверен, что рекорд будет побит, и это благодаря воле господина Петра Костина", - считает секретарь Высшего совета безопасности РМ, советник президента Виктор Гайчук.

Во время события также была представлена карта Молдовы, выложенная из 190 тысяч монет, среди которых есть очень редкие и старинные.

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