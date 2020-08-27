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Тестирование на коронавирус.

Минздрав: в стране подтвердились 564 новых случая COVID-19

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1816)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200827/31464019/minzdrav-v-strane-podtverdilis-novykh-sluchaya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове достигло 35 546.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. В Молдове за сутки лабораторным путем подтверждены 564 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты в четверг.

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Зарегистрировано два эпизода импорта инфекции - по одному из Румынии и Германии.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в стране достигло 35 546. 

За минувшие 24 часа проведены 3 007 тестов, из них первичных - 2 366.

Коронавирус выявлен, в том числе еще у 35 медработников: 6 врачей, 28 медсестер и одного человека из вспомогательного персонала.

В тяжелом состоянии находятся 544 пациента (из них 34 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

Из больниц выписаны 277 ранее госпитализированных. Всего выздоровевших на данный момент - 24 433 человека.

Зафиксированы еще десять летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции - 977.

С 17 марта по 15 мая в Молдове действовало чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая ввели режим ЧП в области здравоохранения, который несколько раз продлевали и теперь он действует до 15 сентября. 

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1816)

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