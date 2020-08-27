В Кишиневе будет курсировать транспорт, предназначенный только для детей

Так, в интервале между 06.50 и 09.00 каждый четвертый троллейбус маршрутов №8, 10, 22, 24 и 25 будет предназначен исключительно для перевозки детей в школы и детсады. Ребенка может сопровождать один взрослый.
Данные изменения затронут также автобусные маршруты №5, 19, 23 и 26.
Проект будет пилотным. Таким образом, власти хотят снизить вероятность распространения COVID-19 на территории муниципия и защитить детей в общественном транспорте.
Ранее было принято решение, что занятия в образовательных учреждениях страны возобновляются с 1 сентября.
В конце лета, 27 августа, Молдова отмечает 29 лет со дня провозглашения независимости. Как эволюционировала экономика страны за последние почти три десятилетия, и что необходимо сделать для процветания в будущем – в обзоре Sputnik.