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Троллейбус

В Кишиневе будет курсировать транспорт, предназначенный только для детей

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200827/31464348/sereznye-mery-v-kishineve-budut-kursirovat-transport-tolko-dlya-detey.html

К началу нового учебного года столичные власти заявили о том, что часть троллейбусов и автобусов будет перевозить утром только учеников и дошкольников.

КИШИНЕВ, 27 авг – Sputnik. К первому сентября в Кишиневе введут специальный режим курсирования некоторых маршрутов общественного транспорта. Об этом заявила примэрия (мэрия) Кишинева.

Школьная жизнь в новых условиях. Иллюстративное фото
© Sputnik / Mihai Caraus.
Все будет по-другому: как школы готовятся к новому учебному году
Так, в интервале между 06.50 и 09.00 каждый четвертый троллейбус маршрутов №8, 10, 22, 24 и 25 будет предназначен исключительно для перевозки детей в школы и детсады. Ребенка может сопровождать один взрослый.

Данные изменения затронут также автобусные маршруты №5, 19, 23 и 26.

Проект будет пилотным. Таким образом, власти хотят снизить вероятность распространения COVID-19 на территории муниципия и защитить детей в общественном транспорте.

Ранее было принято решение, что занятия в образовательных учреждениях страны возобновляются с 1 сентября.

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Тема:
Коронавирус нового типа распространяется по миру (1816)

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