Успение Пресвятой Богородицы 2020: история и традиции праздника

Верующие на Успение Пресвятой Богородицы торжествуют победу вечной жизни над смертью.

В православии Успение Пресвятой Богородицы — одно из двенадцати главных торжеств. Ему предшествует единственный пост, посвященный Божией Матери – Успенский.

Божия Матерь — самое священное и почитаемое лицо после Спасителя, в честь Успения Пресвятой Богородицы воздвигнуты многочисленные храмы и монастыри по всему миру.

О событиях, связанных с Успением Пресвятой Богородицы, известно благодаря Преданию Церкви.

Успение Пресвятой Богородицы

После вознесения Спасителя на небо Божия Матерь, согласно Церковному Преданию, жила в Иерусалиме в доме апостола Иоанна. Он заботился о ней, как самый нежный сын о родной матери.

Богоматерь проводила дни и ночи в молитве, принимала всех, кто к ней приходил — исцеляла больных, утешала страждущих и заблудших.

Она часто ходила молиться в Гефсиманский сад к Святому Гробу Господню. Однажды Ей явился Архангел Гавриил и преподнес светящуюся райскую ветвь — символ победы над смертью и тлением. Он сообщил, что ее земная жизнь окончится через три дня.

Несказанно обрадовавшись этой вести, Божия Матерь стала готовиться к своей кончине.

Когда настало время перейти Богородице из земной жизни в вечную, по ее молитве, все апостолы из числа двенадцати и семидесяти, проповедовавшие в разных концах мира Евангелие, чудесным образом собрались у одра, на котором возлежала Божия Матерь.

Сам Спаситель, когда настал час Успения Богородицы, сошел к ней в окружении ангелов, чтобы забрать ее душу с собой. Пресвятая Дева без всякого телесного страдания предала в руки Своего Сына и Бога душу и тотчас раздалось ангельское пение.

Апостолы, оплакав разлуку с Божией Матерью, погребли тело, согласно Ее воле, в пещере в Гефсимании, между могилами Ее родителей и Иосифа Обручника. Закрыв вход в пещеру большим камнем, они молились у входа три дня.

Фома, опоздавший на погребение Богородицы, попросил открыть пещеру, чтобы поклониться ее праху, но тела Божией Матери не обнаружил. Так все уверились, что Господь вознес Богородицу на небо вместе с телом.

Вечером того дня Божия Матерь явилась к апостолам за ужином и сказала: "Радуйтесь! Я с вами — во все дни". Апостолы так обрадовались, что подняли часть хлеба, поставляемую на трапезу в память Спасителя (часть Господа), воскликнув: "Пресвятая Богородица, помогай нам!"

Так возник чин возношения Панагии (в переводе с греческого Всесвятая) части хлеба в честь Богородицы. В монастырях эта традиция сохранилась по сей день.

Существует много версий о том, сколько было лет на момент успения Богородице. Наиболее вероятно, что Божия Матерь скончалась примерно в 57 году от Рождества Христова, прожив около 72 лет.

История праздника

Праздник Успения Пресвятой Богородицы восходит к первым векам христианства – о нем упоминают в своих сочинениях блаженный Иероним и Григорий, епископ Турский.

В Византии Успение Пресвятой Богородицы праздновали повсеместно в IV веке. Общецерковным праздник стал с 595 года, когда византийский император Маврикий одержал победу над персами в день Успения Пресвятой Богородицы.

Праздник установили для прославления Богородицы и Ее успения, а также с целью обличить еретиков, посягавших на ее достоинство, которые отрицали человеческую природу Пресвятой Девы, и соответственно Ее телесную кончину.

В православии Успение Пресвятой Богородицы входит в число важных праздников — у него один день предпразднества и несколько попразднества. Это последний праздник православного церковного года – он завершается 13 сентября по новому стилю.

Традиции в православии

В православных храмах в канун Успения, по традиции, совершают всенощное бдение – торжественное богослужение, объединяющее великую вечерню и утреню.

В день Успения во время службы, по традиции, вспоминают жизнь, деяния и кончину Божией Матери — духовенство выходит к лежащей посреди храма плащанице с изображением Богородицы, читает над ней молитвы, а затем обносит ее вокруг храма.

Определенных традиций придерживались в старину и в народе. Так, например, ходить в старой или же неудобной, натирающей обуви нельзя было в праздник Успения Пресвятой Богородицы, иначе жизнь будет полна проблем и трудностей в дальнейшем.

По традиции, нельзя было ходить в этот день босиком – это приводило к болезням. А вот работать в праздник даже было нужно, чтобы закончить все уже ранее начатые дела.

К Успению Пресвятой Богородицы старались завершить жатву. Последний сноп "дожинку", по традиции, наряжали в сарафан, затем с песнями его несли в деревню и ставили под иконы.

В праздник, по традиции, варили медовуху, отмечали жатвенными песнями и хороводами.

Собирать ягоды, грибы, орехи, по традиции, ходили в лес после Успения. Заготовку на зиму хозяева начинали в конце августа, когда поспевали овощи.

Девушки с Успения Пресвятой Богородицы начинали присматривать себе женихов. А сватов, по традиции, засылали через две недели после праздника.

По традиции, на Успение принято идти в храм и святить хлеб нового урожая. Большим грехом считается издавна ронять даже крошку освященного хлеба на пол.

Люди на Успение Пресвятой Богородицы не переедают и не злоупотребляют алкоголем. А 29 августа, на следующий день после Успения Богородицы, православные отмечали "Ореховый (Хлебный) Спас".

Так в народе называют праздник Перенесения из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

Спас называют Ореховым или Хлебным в честь традиции собирать в это время орехи и завершать жатву хлебов.

Материал подготовлен на основе открытых источников