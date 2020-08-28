09:08 28 Августа 2020
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.66
  • USD16.62
  • RUB0.22
  • RON4.06
  • UAH0.61
Поиск
Персики, архивное фото

Чудофрукт: молдавские персики, чем они полезны для здоровья

© Sputnik / Тарас Литвиненко
Общество
Получить короткую ссылку
202 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20200828/31452850/chudofrukt-moldavskie-persiki-chem-oni-polezny-dlya-zdorovya.html

Эти фрукты не только невероятны вкусные, они также содержат множество необходимых организму витаминов и минералов. Чем еще примечательны персики, и как они могут помочь в поддержании хорошего самочувствия?

Одно из любимых летних лакомств в Молдове – это ароматные плоды персиковых деревьев. Как оказалось, они очень полезны для здоровья и считаются "плодами долголетия".

Главный редактор журнала "Тайны здоровья" Влад Сайнчук рассказал Sputnik Молдова, что персики очень полезны для нервной системы, укрепляют иммунитет и являются ценным источником энергии.

Персики
© Sputnik / Miroslav Rotari
Молдавские персики

Они содержат множество витаминов (C, B5, E, провитамин A), а также различные минералы (йод, калий, цинк, магний, железо, селен и другие). Свежие персики обладают прекрасными свойствами для гидратации организма, особенно в летний период: на 100 граммов этих плодов приходится примерно 87 граммов воды.

Эти фрукты также известны своим благоприятным эффектом для зрения.

"В персиках очень много бета-кератина – это ценный антиоксидант, который дает сохранить здоровье глаз. Он помогает предупредить развитие катаракты и других специфических болезней", – пояснил Сайнчук.

Фрукты
© Sputnik / Евгений Панасенко
Молдавские фрукты

Эксперт добавил, что плоды персиков снижают риск развития ожирения, способствуют поддержанию холестерина в пределах нормы, нормализуют артериальное давление, а также полезны для здоровья и красоты кожи.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Чем яблоки полезны или самый молодильный фрукт
Эксклюзив Sputnik: почему молдавские фрукты и вина так ждут в России


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
По случаю Дня независимости руководство страны возложило цветы к памятнику Штефана Великого
Праздничные мероприятия в Молдове по случаю Дня независимости - фото
Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было
Видео открытия генконсульства Турции в Комрате: как это было
Независимая Молдова: этапы становления
Независимая Молдова: этапы становления

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться