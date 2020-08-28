Чудофрукт: молдавские персики, чем они полезны для здоровья

Эти фрукты не только невероятны вкусные, они также содержат множество необходимых организму витаминов и минералов. Чем еще примечательны персики, и как они могут помочь в поддержании хорошего самочувствия?

Одно из любимых летних лакомств в Молдове – это ароматные плоды персиковых деревьев. Как оказалось, они очень полезны для здоровья и считаются "плодами долголетия".

Главный редактор журнала "Тайны здоровья" Влад Сайнчук рассказал Sputnik Молдова, что персики очень полезны для нервной системы, укрепляют иммунитет и являются ценным источником энергии.

© Sputnik / Miroslav Rotari Молдавские персики

Они содержат множество витаминов (C, B5, E, провитамин A), а также различные минералы (йод, калий, цинк, магний, железо, селен и другие). Свежие персики обладают прекрасными свойствами для гидратации организма, особенно в летний период: на 100 граммов этих плодов приходится примерно 87 граммов воды.

Эти фрукты также известны своим благоприятным эффектом для зрения.

"В персиках очень много бета-кератина – это ценный антиоксидант, который дает сохранить здоровье глаз. Он помогает предупредить развитие катаракты и других специфических болезней", – пояснил Сайнчук.

© Sputnik / Евгений Панасенко Молдавские фрукты

Эксперт добавил, что плоды персиков снижают риск развития ожирения, способствуют поддержанию холестерина в пределах нормы, нормализуют артериальное давление, а также полезны для здоровья и красоты кожи.

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