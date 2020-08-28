Столичную улицу Албишоара частично перекроют: где введут ограничения

В связи с началом ремонтных работ одна из основных дорожных артерий Кишинева будет частично заблокирована для трафика.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. В период с 28 августа по 18 сентября улицу Албишоара закроют для транспорта на участке между улицами Измаильская и В. Александри. Об этом сообщили в примэрии (мэрии) Кишинева.

© Photo : Primăria Municipiului Chişinău Участок улицы, где будет запрещено движение

Данный запрет связан с началом процесса реконструкции дорожного полотна. Водителей транспортных средств, которые будут пересекать обозначенные перекрестки, призывают соблюдать временные дорожные знаки или объезжать эту зону.

Какие ремонтные работы ведутся в Кишиневе на улице Албишоара>>>

Муниципальные власти принесли свои извинения гражданам за причиненные неудобства.

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