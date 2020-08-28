Самый точный прогноз погоды: какими будут последние дни лета

Каждый день читайте на Sputnik точный прогноз погоды, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 28 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, днем 28 августа столбики термометров покажут в среднем +27, +32 градуса по Цельсию. Осадков не прогнозируют.

Ветер — южный. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление — нормальное.

В последующие дни ожидается незначительное потепление. Так, с 29 по 31 августа прогнозируют +27, +34 и без осадков.

В Молдове продолжают действовать "желтый" и "оранжевый" коды гидрологической опасности из-за низкой водности, которые продлили до 31 августа. По бассейну нижнего течения Реута, в бассейнах рек Бык, Ботна, Когильник, Ялпуг и Кагул действует "оранжевый код" опасности.

До 28 августа в Молдове в силе и "желтый код" в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Праздники и народные приметы

Православные 28 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы или Первую Пречистую. Этим великим праздником заканчивается Успенский пост, который длился с 14 августа.

Праздник Успения (кончины) Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии значится одним из двенадцати (двунадесятых) главных праздников Православной церкви. В этот день во всех православных храмах проходят торжественные богослужения.

Основные приметы:

Хорошая погода – к прохладному бабьему лету.

На Успение Пресвятой Богородицы на небе увидеть радугу – к теплой осени.

Много паутины – зима будет малоснежной и морозной.

Если до Успения девушка не присмотрела жениха, еще год будет сидеть в девках.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova